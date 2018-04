Ligue Europa : l'OM s'incline sur la pelouse du RB Leipzig

Battu sur la pelouse du RB Leipzig en 1/4 de finale de la Ligue Europa (1-0), l'OM devra sortir une grosse performance la semaine prochaine s'il veut rejoindre les demi-finales. Arsenal, la Lazio et l'Atletico, eux, y sont presque.

Frustrante soirée pour l’Olympique de Marseille, vaincu en quart de finale aller de la Ligue Europa sur la pelouse du Red Bull Leipzig (1-0). En Allemagne, les Phocéens ont globalement fait jeu égal avec leurs hôtes mais se sont inclinés en concédant un but dans le temps additionnel de la première période.

Un résultat décevant, d’autant que les Marseillais avaient pris la rencontre par le bon bout, monopolisant le ballon durant le premier quart d’heure. Une domination matérialisée notamment par une très grosse occasion signée Mitroglou, qui a vu sa déviation d'un centre de Payet repoussée par Gulasci sur sa ligne (9e).

Puis, au fil des minutes, la timidité des jeunes Allemands s’est dissipée. Porté par une doublette Werner-Keita très remuante, le RB Leipzig a failli ouvrir le score sur un superbe centre du premier vers le second, que Luiz Gustavo, aligné en défense centrale avec Kamara, a repoussé en catastrophe (21e). Dominateurs, les locaux ont multiplié les incursions, mais c’est bel et bien l’OM qui a failli jeter un froid dans les travées de la Red Bull Arena juste avant la pause sur une frappe de Sarr, qui est venue s’écraser sur la transversale de Gulasci (41e).

Et les 43 000 supporters présents ont finalement pu laisser éclater leur joie quelques minutes plus tard. Sur un contre éclair, Werner a déposé Amavi dans l’axe avant d’éliminer Kamara d’un crochet puis de conclure du gauche (1-0, 45e+1).

Après la pause, l’Olympique de Marseille a de nouveau tenté de profiter des largesses défensives du Red Bull, mais malgré plusieurs opportunités signées Ocampos (56e) et Payet (57e), les Phocéens ont couru derrière le score jusqu’au coup de sifflet final. Frustrant pour cet OM qui a eu les munitions pour ramener mieux de son déplacement en Autriche, et qui devra donc réaliser une grosse performance au match retour, le 12 avril prochain, pour accrocher le dernier carré.

Arsenal et l’Atletico de Madrid au rendez-vous

Les autres quarts de finale aller de la Ligue Europa ont été plus généreux en buts, jeudi soir. Sur sa pelouse, et dans un match hautement symbolique en raison des tensions diplomatiques entre Londres et Moscou, Arsenal n’a fait qu’une bouchée du CSKA (4-1). Un large succès qui place les Gunners en position idéale avant la seconde manche en terre russe.

Du côté de Madrid, l’Atletico a été un peu moins flamboyant que son grand rival dans cette compétition, mais les hommes de Diego Simeone ont tout de même fait le job, en dominant nettement le Sporting Portugal (2-0). Sauf grosse contreperformance à Lisbonne, les Colchoneros seront donc eux aussi au rendez-vous des demi-finales de la C3.

Le suspense a également été en partie levé en ce qui concerne le dernier quart entre la Lazio Rome et le RB Salzbourg. En Italie, les Autrichiens ont été battus (4-2), ce qui les condamne eux aussi à l'exploit au match retour.

Première publication : 05/04/2018