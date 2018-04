Ioulia Skripal s'exprime pour la première fois depuis son empoisonnement

Ioulia Skripal, victime d'un empoisonnement comme son père, l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, début mars en Angleterre, s'est exprimée pour la première fois jeudi. Elle affirme que son état de santé s'est amélioré.

Ioulia Skripal est sortie de son silence, jeudi 5 avril, pour dire qu'elle allait "de mieux en mieux" après avoir été empoisonnée début mars en Angleterre avec son père, un ex-espion russe. Une déclaration qui intervient à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à cette affaire.

La Russie, accusée par Londres d'être responsable de cet empoisonnement à l'origine de l'une des plus graves crises diplomatiques entre Moscou et les Occidentaux depuis la guerre froide, a averti le Royaume-Uni que ses "questions légitimes" ne pourraient être ignorées.

"Je me suis réveillée il y a maintenant plus d'une semaine et je suis heureuse de dire que je me sens de mieux en mieux chaque jour", a déclaré Ioulia, 33 ans, citée dans un communiqué de la police britannique.

Peu avant, la télévision publique russe avait diffusé un enregistrement audio présenté comme une conversation téléphonique entre Ioulia Skripal et sa cousine Viktoria, qui réside en Russie.

Au cours de cet échange, Ioulia Skripal a dit à sa cousine qu'elle pensait pouvoir sortir bientôt de l'hôpital, précise la télévision russe qui a ajouté ne pouvoir garantir l'authenticité de l'enregistrement fourni par Viktoria.

"Personne n'a de problèmes qui ne peuvent être réglés"

"Tout va bien, on se remet, tout le monde va mieux, tout le monde est vivant", déclare Ioulia dans cet enregistrement. Interrogée sur l'état de santé de son père, elle répond : "Tout va bien, il se repose en ce moment, il dort, la santé de tout le monde est bonne, personne n'a de problèmes qui ne peuvent être réglés. Je quitterai bientôt (l'hôpital)."

Lors d'une émission télévisée mercredi soir, Viktoria Skripal a déclaré qu'elle voulait se rendre en Grande-Bretagne et ramener sa cousine en Russie.

"Pour le moment, je n'ai qu'un objectif: aller là-bas et repartir avec Ioulia, au moins Ioulia", a déclaré Viktoria Skripal à la télévision, ajoutant que sa cousine ne s'était jamais mêlée de politique. "Pour ce qui est de Sergueï, c'est beaucoup plus compliqué", a-t-elle ajouté.

Moscou dément toute implication

Elle a précisé être en contact régulier avec l'ambassadeur de Russie à Londres, Alexandre Iakovenko, qui l'a aidée à obtenir un passeport pour se rendre à l'étranger.

Même si elle peut se rendre en Angleterre, a dit Viktoria Skripal, les autorités britanniques ne lui ont pas assuré qu'elle pourrait rencontrer sa cousine, la décision appartenant en dernier ressort à Ioulia Skripal.

Avec AFP

Première publication : 05/04/2018