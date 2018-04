Jean-Vincent Placé en garde à vue, Cécile Duflot quitte la politique

Coup dur pour le mouvement écologiste : l'ancienne patronne des Verts Cécile Duflot a annoncé son retrait de la vie politique pour prendre la tête d'Oxfam. L'ex-sénateur Jean-Vincent Placé, lui, connaît des déboires avec la police.

"J'ai jugé que le moment était venu de m'engager différemment, et d'ouvrir une nouvelle étape de ma vie", a annoncé Cécile Duflot, jeudi 5 avril. "Je quitte la politique avec beaucoup de sérénité, j'ai pris ma part de l'engagement et des difficultés". À 43 ans, celle qui a été sèchement éliminée de la course à la présidentielle 2017 lors de la primaire écologiste avant d'être battue dès le premier tour des législatives, prendra en juin prochain la tête de l'ONG Oxfam France. Un engagement qu'elle veut inscrire "dans la durée".

Elle "souhaite le meilleur" aux Verts. "On y trouve des gens formidables. David Cormand [le secrétaire national, NDLR], par exemple, est un homme remarquable : honnête, vertébré, loyal et cohérent".

Ébriété

Malencontreux hasard du calendrier, un autre ex-responsable des Verts, Jean-Vincent Placé, a été placé en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été arrêté en état d'ébriété à la sortie d'un bar parisien. L'ex-sénateur écologiste de l'Essonne était toujours entendu par la police jeudi matin pour des faits d'"outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, insulte à caractère raciale et violence sans incapacité commise sous l'empire de l'ivresse".

De source policière, Jean-Vincent Placé, dont l'alcoolémie a été mesurée à 1,16 g par litre de sang, a insulté la cliente d'un bar du VIe arrondissement de la capitale qui avait refusé de danser avec lui.

Avec AFP

Première publication : 05/04/2018