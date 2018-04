Coupe Davis : vainqueur contre Fognini, Pouille qualifie la France pour les demies

En battant l'Italien Fabio Fognini, le numéro un français Lucas Pouille a apporté dimanche son troisième point à l'équipe de France, synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe Davis. Les Bleus affronteront l'Espagne ou l'Allemagne.

Il aura douté un set. Mais Lucas Pouille s’est repris dès la deuxième manche de son match face à l’Italien Fabio Fognini, dimanche 8 avril, qu’il a battu en quatre sets (2-6, 6-1, 7-6 [7/3], 6-3) pour envoyer la France en demi-finales de la Coupe Davis.

Tenante du titre, l’équipe de France s’impose ainsi 3-1 sur la terre battue de Valletta Cambiaso, à Gênes, et recevra l'Espagne de Rafael Nadal ou l'Allemagne d'Alexander Zverev pour une place en finale. Le capitaine Yannick Noah, dont c'est la dernière saison, peut rêver du doublé, que la France n'a plus accompli depuis la saga des Mousquetaires, fin 1920-début 1930.

En l'absence des cadres des Bleus (Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Gilles Simon), pour la plupart blessés, Lucas Pouille, 24 ans, a assumé ses responsabilités et ramené deux points en simple.

Fognini et la raquette brisée

Après sa victoire difficile en cinq sets contre Andreas Seppi vendredi, le net succès Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert lors du match en double lui avait donné l'opportunité de mettre fin au suspense et d'éviter un cinquième match sous haute tension, probablement entre Andreas Seppi et Jérémy Chardy.

Après un premier set raté, Lucas Pouille a retrouvé son sang-froid et sa solidité dans les moments cruciaux. Petit à petit, le Nordiste s'est délesté de son apparente nervosité et a pris le dessus sur l'imprévisible Fabio Fognini, qui a encore alterné coups prodigieux et erreurs déconcertantes.

L’Italien a perdu la troisième manche malgré trois balles de set et en a brisé sa raquette de dépit, ainsi que les espoirs de l’équipe d’Italie, sous les yeux de son épouse, l'ex-championne Flavia Penetta.

Avec AFP

Première publication : 08/04/2018