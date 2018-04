Le Maroc menace d'intervenir militairement au Sahara occidental

Les tensions continuent de s’accentuer entre le Maroc et l’Algérie autour du Sahara occidental. Après une mise en garde de Rabat sur le récent déploiement présumé du Front Polisario, le Maroc se dit aujourd’hui prêt à intervenir militairement.

Le Maroc a indiqué à l’Algérie par "canal diplomatique" qu’il était prêt à intervenir militairement si le Front Polisario ne se retirait pas de la "zone tampon", située à l’est du mur de défense au Sahara occidental, a révélé le site d’information Middle East Eye samedi 7 avril.

Citant une source diplomatique algérienne, le média avance que Rabat serait passé par l’intermédiaire d’un diplomate européen pour délivrer son message.

Le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, avait déjà implicitement menacé d’agir mercredi dernier et avait demandé aux Nations unies et à Alger de "prendre leurs responsabilités" pour que le Front Polisario cesse son expansion au Sahara occidental, seul territoire du continent africain au statut post-colonial non réglé. Le Maroc en contrôle 80 %, le Front Polisario 20 %

En début de semaine, l'ONU avait indiqué que sa mission au Sahara occidental (Minurso) "n'avait observé aucun mouvement d'éléments militaires dans le territoire nord-est". De son côté, le Front Polisario, qui a un rang d'observateur auprès des Nations unies, a démenti les accusations marocaines.

"L’Algérie arme le Polisario"

"L’Algérie finance, abrite, arme, soutient diplomatiquement le Polisario", avait déclaré le chef de la diplomatie marocain lors d’une conférence de presse, soulignant que les mouvements des forces indépendantistes constituent une "menace au cessez-le-feu" au Sahara et "compromettent sérieusement le processus politique".

Le Maroc demande que l'Algérie "prenne une part importante dans le processus politique, assume ses responsabilités dans la recherche d'une solution et joue un rôle à la hauteur de sa responsabilité dans la genèse de ce différend régional".

Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, ce réclame un référendum d'autodétermination pouvant conduire à l'indépendance, mais Rabat rejette toute autre solution que l'autonomie sous sa souveraineté.

Première publication : 09/04/2018