Deux squelettes de dinosaures en vente aux enchères à Paris

Deux squelettes fossilisés de dinosaures sont mis aux enchères, mercredi, par Drouot, la célèbre salle des ventes parisienne. Il s'agit d'un diplodocus de douze mètres de long et un allosaurus de 3,80 mètres. En juin, un théropode sera proposé.

C’est une vente un peu particulière qu'annonce mercredi 11 avril la maison Drouot, à Paris. Deux dinosaures, un allosaurus et un diplodocus, seront proposés aux enchères, ainsi qu'un théropode en juin. Ce genre d’événement est rare. Il n’y a pas plus de cinq ventes par an dans le monde.

Si vous avez un grand salon et un portefeuille bien garni, vous pouvez vous offrir ces monstres du passé pour un prix estimé entre 550 000 et 650 000 euros pour l’allosaurus, 450 000 et 500 000 euros pour le diplodocus et 1,2 à 1,5 millions d’euros pour le théropode.

Back to the #JurassicWorld at Drouot! Two #dinosaurs will be on view in an exhibition by Binoche & Giquello, 7-11 April. Come say hi to an #Allosaurus and a #Diplodocus! https://t.co/IvpXuFYVFa pic.twitter.com/6EVD9ExX4l Drouot (@Drouot) 5 avril 2018

Alors qu’autrefois ces dinosaures se retrouvaient dans des musées, ils font aujourd’hui le bonheur de collectionneurs friands de ces morceaux de l'Histoire ou de fans du film comme "Jurassic Park". "Le marché des fossiles n'est plus réservé aux scientifiques, les dinosaures sont devenus cools, branchés, de véritables objets de décoration, comme les tableaux", explique Iacopo Briano, expert pour la maison de vente Binoche et Giquello. "Dernièrement, on a vendu une très belle pièce à une famille vénitienne, ils avaient une grande pièce magnifique dans laquelle le dinosaure était parfaitement à l'aise."

Chez les célébrités, les dinosaures ont aussi la cote. En 2007, l’acteur américain Nicolas Cage avait ainsi acheté un crâne de tyrannosaurus bataar, originaire du désert de Gobie pour 276 000 dollars. Il avait dû le rendre quelques années plus tard, car il était sorti illégalement de Mongolie. De plus, "depuis deux ou trois ans ans, les Chinois s'intéressent à la paléontologie et cherchent, pour leurs musées ou même pour des particuliers, de grands spécimens à associer aux dinosaures trouvés sur leur sol", précise Iacopo Briano.

Du mécénat pour les entreprises

Mais les dinosaures achetés aux enchères ne finissent pas toujours dans les salons de collectionneurs. Comme l’explique Les Échos, de nombreuses entreprises jouent le rôle de mécènes et permettent à des musées de montrer ces fossiles. "Une entreprise du CAC 40 s’était offert un allosaure et l'avait exposé à l’université scientifique de Bâle en Suisse", décrit le journal économique. "Même scénario pour l'ophthalmosaurus, un reptile marin du Jurassique vendu chez Christie's en 2008. Acheté 181 000 euros par une autre entreprise du CAC 40, il avait été prêté au Musée océanographique de Monaco puis au Paléospace de Villers-sur-Mer."

En 1997, McDonald's et Walt Disney s’étaient aussi associées au musée de Chicago pour acheter pour 8,36 millions de dollars Sue, le tyrannosaurus rex le plus complet et le mieux conservé jamais mis au jour.

Même si certaines de ces ventes se concluent par un acte de mécénat, les spécialistes regrettent la spéculation autour de ces dinosaures. "Ce sont des prix totalement aberrants", dénonce Ronan Allain, paléontologue du Muséum d'Histoire naturelle. "C'est le monde du luxe, c'est pas fait pour des gens comme nous. [...] On pourrait décider de faire préemption mais à l'arrivée pour le théropode par exemple ça voudrait dire qu'il faut qu'on débourse plus d'un million !", regrette le chercheur.

Avec AFP

Première publication : 11/04/2018