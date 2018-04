L'OM élimine le RB Leipzig et rejoint les demi-finales de la Ligue Europa

Au terme d’une superbe prestation face au RB Leipzig (5-2), l’Olympique de Marseille a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa. Une belle histoire pour des Phocéens qui n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 2004.

Quatorze ans après sa dernière demi-finale continentale, l’Olympique de Marseille a enfin renoué avec son glorieux passé européen. Condamnés à la victoire après une courte défaite concédée sur la pelouse du RB Leipzig en quart de finale aller de la Ligue Europa, les Phocéens ont livré une prestation de haute volée pour éliminer le RB Leipzig sur un score fleuve (5-2), pas forcément révélateur d’une double confrontation longtemps indécise.

L'OM se qualifie en demi finale de la @LigueEuropa . Match absolument fou et public incroyable ! pic.twitter.com/95vWKxVmeK Alexandre Capron (@alexcapron) 12 avril 2018

Dans un stade Vélodrome chauffé à blanc comme jamais – record d’affluence battu pour un match européen avec 61 892 spectateurs – l’OM a pourtant débuté sa rencontre de la pire des manières, en encaissant un but dès le coup d’envoi par le Portugais Bruma (0-1, 2e). Pas abattus pour autant, les locaux ont très vite retourné la situation, tout d'abord sur un csc d'Islanker (1-1, 6e), puis sur une frappe de Sarr (2-1, 9e). Trois buts en neuf minutes, une première dans l'histoire de la Ligue Europa qui a donné le ton d'un match qui restera longtemps dans les mémoires marseillaises.

L’OM, alors à un but d’une qualification, a cru prendre les devants à la 18e minute sur une très belle frappe enroulée de Payet (18e), mais son but a été refusé pour une faute de Mitroglou au départ de l’action. Un premier coup dur pour l’OM qui, dans la foulée, a perdu Sarr sur blessure. Mais une fois encore, après un petit moment de flottement, les hommes de Rudy Garcia ont trouvé les ressources pour repartir de l’avant. Une domination matérialisée par un troisième but signé Thauvin qui a surgi sur un coup franc de Payet pour faire chavirer le Vel’ (38e, 3-1).

La lumière est venue de Payet

Virtuellement qualifiés, les Phocéens ont même eu l’occasion de marquer le but du break à deux reprises au retour des vestiaires, mais Mitroglou n’a pas su régler la mire. Et c’est finalement Augustin, formé au PSG, qui a plombé l’ambiance d’une lourde frappe du droit, que Pelé n’a pu qu’accompagner dans ses filets (3-2, 55e).

De nouveau en passe d’être éliminés, les Marseillais s’en sont alors remis à un Dimitri Payet étincelant. Le capitaine par intérim de l’OM s’est livré à un superbe numéro à l’entrée de la surface allemande, avant de remettre les siens à l’endroit en nettoyant la lucarne de Gulacsi de l’extérieur du droit (4-2, 60e).

Un avantage de deux buts que les hommes de Rudi Garcia, malmenés par le RB Leipzig durant la dernière demi-heure malgré quelques franches incursions, ont cette fois réussi à tenir. Et même à augmenter, en toute fin de rencontre, puisque sur la dernière action du match – un corner pour les visiteurs – Sakai est allé marquer dans le but vide au soir de son 28e anniversaire (90e+4, 5-2). Une ultime célébration pour le Vélodrome, qui aura donc le privilège de goûter à une nouvelle demi-finale de Coupe d’Europe, quatorze ans après l’épopée de la génération Drogba, finaliste de la Coupe de l’UEFA en 2003-2004.

Du lourd à venir pour l'OM

Les Olympiens connaîtront leur adversaire en demie après le tirage au sort, programmé vendredi 13 avril à 12 h, heure de Paris. Dans tous les cas, le défi sera de taille puisqu'ils affronteront Arsenal, l'Atletico Madrid ou le RB Salzbourg.

Les Gunners, menés de deux buts sur la pelouse du CSKA Moscou, ont failli laisser filer leur avantage acquis à l'aller à Londres (4-1), avant de finalement assurer leur qualification en allant chercher un match nul (2-2). La soirée a été tout aussi compliquée pour l'Atletico Madrid, qui s'est tout de même qualifié malgré une courte défaite sur la pelouse du Sporting Portugal (1-0) alors qu'ils s'étaient imposés à l'aller (2-0).

La Lazio Rome, en revanche, n'a pas su garder son avantage acquis en Italie (4-2), balayée en fin de match par un RB Salzbourg qui a marqué à trois reprises en cinq minutes pour s'imposer 4 à 1 et arracher une qualification inespérée.

#OMRBL @RudiGarcia : "Une seule ambition : aller en finale quel que soit l'adversaire. Je me rends compte a quel point ce stade et ce public est special. On sait qu'on peut compter sur eux." #TeamOM pic.twitter.com/Yut0eaSO4A Alexandre Capron (@alexcapron) 12 avril 2018

Luiz Gustavo : "un des meilleurs matchs de ma vie" #OMRBL pic.twitter.com/lub6LWdGA7 Alexandre Capron (@alexcapron) 12 avril 2018

#OMRBL @lopezmaxime1 "On a très vite compris qu'il allait se passer quelque chose de grand ce soir... Je crois que @OM_Officiel peut gagner la @LigueEuropa " pic.twitter.com/nOE4qEGKYH Alexandre Capron (@alexcapron) 12 avril 2018

Première publication : 12/04/2018