Laeticia Hallyday prend la parole et dénonce la "violence" de la querelle d'héritage

Laeticia Hallyday s'épanche longuement dans une interview donnée à l'hebdomadaire "Le Point" sur son ressenti, à la veille de l'assignation en justice des deux aînés du chanteur Johnny, qui contestent le testament de leur père.

"Auraient-ils faire cela du vivant de leur père ?", interroge la veuve de Johnny Hallyday, dans l'hebdomadaire Le Point, à la veille de l'assignation en justice prévue le 13 avril, au tribunal de grande instance de Nanterre, à la demande de Laura Smet et David Hallyday. Ceux-ci tentent d'obtenir un gel des biens immobiliers et des droits artistiques, ainsi qu'un droit de regard sur l'ultime album du chanteur. Le règlement sur le fond de sa succession interviendra bien plus tard.

Laeticia Hallyday, qui vit aujourd'hui à Los Angeles avec ses deux filles Jade et Joy, exprime son désarroi dans une longue interview. "On me vole mon deuil. On me roue de coups", déclare-t-elle. "On nous assigne, mes filles et moi, en précisant bien que nos enfants sont des 'enfants adoptées'. C'est d'une violence !", s'insurge-t-elle dans sa première prise de parole depuis la mort de la star, le 5 décembre.

À propos de David Hallyday et Laura Smet, qui contestent le testament californien de leur père les deshéritant, Laeticia Hallyday estime que Johnny "avait fait des donations de son vivant et que ça les protégeait. David a construit sa vie, il a plus de 50 ans, il a fait un beau mariage, c'est un artiste reconnu. Pour Laura, de la même façon, il l'a aidée quand elle en a eu besoin. Pour lui, ils étaient sortis d'affaire".

Laeticia Hallyday assure n'avoir rien à voir avec la décision de son mari. "Mon homme n'étant plus là pour répliquer, on m'accable, on me fait passer pour celle que je ne suis pas", déplore celle dont l'image a été écornée depuis le début de la bataille judiciaire.

C'est Johnny "qui décidait"

Interrogée sur son père André Boudou, elle assure que "les liens se sont distendus depuis des années", et en profite pour ajouter qu'"il n'y a pas de clan Boudou ! C'est un fantasme monté de toutes pièces".

Quant au fameux trustee dont dépend l'héritage de Johnny Hallyday, elle affirme bien en être "bénéficiaire, avec mes filles", mais assure: "Le patrimoine doit être préservé et je ne décide de rien".

Et de marteler que de son vivant, c'est Johnny Hallyday "qui décidait". "Ce que mon mari ne voulait pas, c'est qu'on discute de ses consignes et de ses choix", affirme-t-elle à propos de l'album posthume que tous ses fans espèrent voir sortir cette année.

David et Laura "essaient de dire qu'il n'est pas terminé. De quel droit ? Chacun sait désormais que Johnny a, de son vivant, approuvé chacune des chansons. Il a autorisé leur diffusion par la maison de disques. David et Laura ont écouté la plupart d'entre elles. Après, on peut leur refaire écouter à la maison, en famille, évidemment".

Revenant sur le combat mené l'an passé par Johnny contre la maladie, elle décrit la grande souffrance physique de la star, opérée à plusieurs reprises, avant de succomber, à bout de forces, à 74 ans.

Malgré le procès, Laeticia Hallyday l'assure, elle "ne demande que la paix" avec David et Laura. "Je les attends à bras ouverts. On est une famille ! Comprenez-moi : je serai, un jour, prête à pardonner."

Avec AFP

Première publication : 12/04/2018