Ghouta orientale : l'armée syrienne a repris Douma, dernier bastion rebelle, selon l'armée russe

L'armée syrienne a repris le contrôle de la localité de Douma, a annoncé jeudi matin le ministère russe de la Défense. Douma était le dernier bastion rebelle dans la région de la Ghouta Orientale, en Syrie.

Le drapeau syrien flotte désormais dans le centre de Douma. C’est du moins ce qu’affirment, jeudi 12 avril, les ministères russes des Affaires étrangères et de la Défense. Selon ces derniers, les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle de la totalité de la ville de Douma, dernier bastion que tenaient les rebelles dans la région de la Ghouta orientale, près de Damas.

"Un événement important pour l'histoire de la République arabe de Syrie a eu lieu aujourd'hui (jeudi): le drapeau du gouvernement syrien a été hissé sur un bâtiment de la ville de Douma, ce qui marque la prise de contrôle de cette localité et par conséquent de la Ghouta orientale dans sa totalité", a déclaré le général russe Iouri Evtouchenko, cité par les agences russes.

Déploiement de la policerusse

Le ministère russe de la Défense a également annoncé que la police russe s'est déployée dans Douma. "Ils sont la garantie de la loi et de l'ordre dans la ville", a déclaré le ministère.

"Hier soir les autorités russes annonçaient que la présence policière russe garantirait la sécurité des civils et le déploiement humanitaire sur le terrain", précise Jean-Didier Revoin, correspondant de France 24 en Russie.

Parallèlement, les autorités russes ont réclamé une enquête des experts de l'Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC) sur le site de Douma où s’est produite l’attaque chimique présumée le 7 avril. Moscou, comme Damas, nie toute attaque chimique.

"On peut en déduire que le déploiement de la police militaire russe permettra d’assurer la sécurité des experts de l’OIAC tout en tentant de dissuader Washington de procéder aux frappes qu’elle a pourtant promises", ajoute Jean-Didier Revoin.

Washington et Moscou sont engagés dans un face-à-face de plus en plus tendu sur le dossier syrien, Donald Trump avertissant du tir imminent de missiles contre le régime de Bachar al-Assad en représailles à une attaque chimique présumée à Douma.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 12/04/2018