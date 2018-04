Syrie : la France justifie ses frappes "légitimes" et "circonscrites"

La ministre française des Armées, Florence Parly, a détaillé samedi le dispositif militaire français ayant frappé le régime syrien. Elle défend une action visant à "empêcher le régime de faire à nouveau usage d'armes chimiques".

Sept jours après l'attaque chimique imputée au régime de Bachar al-Assad, la France, de concert avec le Royaume-Uni et les États-Unis, ont effectué une série de frappes dans la nuit du 13 au 14 avril en Syrie. Ces actions visaient "le principal centre de recherche" et "deux centres de production" du "programme clandestin chimique" du régime syrien, a annoncé samedi la ministre des Armées, Florence Parly.

>> Suivez notre direct : frappes américaines, françaises et britannique en Syrie en réaction à l'attaque présumée chimique à Douma

"C'est la capacité de développer, de mettre au point et de produire des armes chimiques qui est atteinte", a-t-elle déclaré au cours d'une déclaration conjointe avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires Étrangères, au palais de l'Elysée. "Le but est simple : empêcher le régime de faire à nouveau usage d'armes chimiques."

Un peu avant 3h du matin, une force maritime déployée en Méditerranée et un raid aérien parti de France en début de nuit ont tiré des missiles sur des objectifs stratégiques du programme chimique clandestin syrien. Un centre de recherche et des sites de production ont été visés. Florence Parly (@florence_parly) 14 avril 2018

"Les infrastructures visées ont servi à développer et à produire des substances utilisées pour tuer des hommes, des femmes et des enfants syriens au mépris de toutes les normes du droit et de la civilisation", a insisté Florence Parly.

Des frégates et des avions de chasses français déployés

L'opération a été lancée aux alentours de 3 heures du matin (1 heure GMT), a expliqué Florence Parly.

"Des frégates multimissions, accompagnées de bâtiment de protection et de soutien, ont été déployées en mer Méditerranée. Dans le même temps un raid aérien est parti en début de nuit de plusieurs bases aériennes en France afin de rejoindre les côtes de la Syrie", a détaillé la ministre des Armées. "Ces différents moyens ont tiré de manière parfaitement coordonnée des missiles de croisière (...) en étroite synchronisation avec nos alliés américains et britanniques."

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ Florence Parly (@florence_parly) 14 avril 2018

Selon l'Élysée, la France a engagé cinq Rafale, quatre Mirage 2000, deux Awacs, cinq tankers pour le ravitaillement et cinq frégates. Douze missiles français auraient été tirés dont 9 par des Rafale lors de ce raid.

Le ministère des Armées a précisé que rien ne laissait penser que les missiles français puissent avoir été interceptés.

"Nous ne cherchons pas la confrontation et nous refusons toute logique d'escalade militaire. C'est la raison pour laquelle, avec nos alliés, nous avons veillé à ce que les Russes soient prévenus en amont", a tenu à souligner la ministre.

Florence Parly a déclaré qu'un bilan complet de l'opération allait être publié dans les prochaines heures.

Des actions "légitimes" et "circonscrites"

L'opération militaire menée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France est "légitime", "proportionnée et ciblée", a estimé Jean-Yves Le Drian.

>> À lire aussi : Syrie : de la difficulté d'enquêter sur les attaques chimiques

"L'escalade chimique en Syrie n'est pas acceptable", a-t-il dit. "La fabrication et l'utilisation de ces armes représentent une menace pour la paix et la sécurité internationale."

.@JY_LeDrian : Nous avions dit qu’une telle transgression ne nous laisserait pas sans réaction. Nous avons pris acte du blocage systématique du Conseil de sécurité. Nous avons agi conformément à notre parole et à notre responsabilité.

https://t.co/7KRc0pffqb France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) 14 avril 2018

"L'emploi de ces armes de terreur transgresse les conventions parmi les plus anciennes", a noté Jean-Yves Le Drian en évoquant le protocole de 1925 prohibant l'emploi guerre d'armes chimiques en temps de guerre et la convention internationale d'interdiction des armes chimiques de 1993.

"En septembre 2013, le Conseil de sécurité avait décidé par sa résolution 2118 que la Syrie devait se tenir à cet engagement sous peine d'encourir des mesures relevant du chapitre 7 de la Charte des Nations unies", a-t-il dit. "Le chapitre 7 a un sens clair, c'est le recours à des mesures militaires pour contraindre ceux qui menacent la paix et la sécurité internationale", a-t-il justifié.

Le ministre des Affaires étrangères a conclu sa déclaration en affirmant que la France voulait travailler "dès maintenant à la reprise" du processus politique syrien. "Un plan de sortie de crise doit être trouvé, avec une solution politique", a-t-il affirmé.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 14/04/2018