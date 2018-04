Ligue 1 : le PSG s'offre son 7e titre de champion de France en écrasant Monaco 7-1

En Ligue 1, Le PSG s'est offert dimanche, pour la septième fois de son histoire, le titre de champion de France en écrasant Monaco 7-1, le tenant du titre, en clôture de la 33e journée.

En France au moins, le PSG est souverain. Décevant en Ligue des champions, il s'est offert le septième championnat de France de football de son histoire dimanche en étrillant (7-1) Monaco, qui avait été sacré à sa place un an plus tôt malgré la supériorité économique des Parisiens.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7e sacre de champion de France pour le @PSG_inside après cette victoire 7-1 #FBsport #PSGASM pic.twitter.com/09cfol5Ksi France Bleu Paris (@francebleuParis) 15 avril 2018

Les Parisiens se sont imposés grâce à des doublés de Lo Celso (14e, 28e) et Di Maria (20e, 59e), des buts de Cavani (17e) et Draxler (87e) et un but contre son camp de Falcao (77e).

Regrets européens

Cela n'effacera sans doute pas les regrets laissés par la campagne européenne vite avortée, dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-3, 1-2). Mais le PSG est bien parti pour s'offrir le troisième quadruplé national de son histoire, en comptant l'honorifique Trophée des champions de début de saison, après ceux réussis lors des deux dernières saisons de l'ère Laurent Blanc (2014-15, 2015-16). Ce devrait être le seul de l'entraîneur Unai Emery, en fin de contrat et qui ne devrait pas être conservé à son poste.

Champion pour la septième fois de son histoire (après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016), il lui restera à bien négocier la demi-finale de Coupe de France mercredi à Caen, avant une éventuelle finale qui ne devrait pas lui poser de problème, le 8 mai au Stade de France. Ce sera face à une formation de National 1 (3e division), Chambly ou Les Herbiers, qui s'affrontent mardi dans l'autre demi-finale.

