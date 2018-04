Foot européen : le PSG et Manchester City sacrés

Le PSG s'est offert un septième titre de Champion de France, après une victoire écrasante (7-1) sur Monaco. En Premier League, Manchester City a aussi été sacré grâce à la défaite surprise de Manchester United face à West Bromwich.

• Ligue 1 : le PSG récupère son titre

Décevant en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est rattrapé en reprenant son titre à son dauphin Monaco, sacré l’an dernier. Les Parisiens n’ont pas fait dans la demi-mesure, dimanche 15 avril, en écrasant les Monégasques sur le score de 7 à 1 au Parc des Princes. Le PSG veut maintenant tout rafler sur la scène nationale, avec la demi-finale de Coupe de France contre Caen, mercredi. Cela ne devrait toutefois pas suffire à effacer la désillusion en 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, ni à éviter à l'entraîneur Unai Emery un probable départ en fin de saison.

La bataille pour la troisième place continue de faire rage. Marseille a arraché la victoire à Troyes (3-2) pour revenir à hauteur de Lyon. Sans doute émoussés par leur belle victoire en Europa League contre Leipzig, les Marseillais ont souffert pendant la rencontre à Troyes. Mais ils ont su revenir au score en fin de partie par Kostas Mitroglou (75e) puis s'imposer grâce à une superbe reprise de volée de Florian Thauvin (86e). L'OM compte 66 points, comme Lyon, qui conserve sa troisième place grâce à une meilleure différence de buts.

• Premier League : City sacré au terme d'une magnifique saison

Manchester United a malheureusement offert le titre à son grand rival de City. Grâce à la défaite des hommes de José Mourinho (1-0) face à la lanterne rouge West Bromwich, les Citizens ont été sacrés dimanche champions d'Angleterre après seulement 33 matches en Premier League cette saison. L’équipe de Pep Guardiola, qui avait déjà remporté la Coupe de la Ligue en février, égale ainsi le record du titre le plus rapide détenu depuis 2001 par leurs rivaux mancuniens qui, avec encore quatre matches à disputer, ne peuvent plus rattraper leurs seize points de retard au classement cette saison.

Avec 87 points, les Citizens n'ont plus que huit unités à engranger pour battre les 95 points de Chelsea en 2004-2005. Avec déjà 28 victoires, ils peuvent aussi égaler voire dépasser les 30 succès des "Blues" la saison passée. Malgré une fin de saison gâchée par la sortie prématurée en Ligue des champions face à Liverpool, les Mancuniens figurent désormais parmi les légendes, comme les "Invincibles" invaincus d'Arsenal de 2003-2004 ou les "Red Devils" du triplé de 1999.

• Liga : le Real remonte sur le podium

Après sa qualification en demi-finales de la Ligue des champions, le Real Madrid a conclu sa semaine en grimpant de nouveau sur la troisième marche du podium de Liga grâce à une victoire 2-1. Ils ont aussi profité de la défaite 2-1 de Valence au Camp Nou, samedi, face au Barça. Les Barcelonais, toujours en tête du classement, ont ainsi un peu oublié leur élimination surprise en quarts de finale de la C1 par l'AS Rome. De son côté, l’Atletico Madrid a conforté sa place de dauphin, en faisant forte impression devant Levant 3-0, grâce au 19e but de la saison en Liga d’Antoine Griezmann. Les hommes de Marco Simeone restent toutefois à onze points de l'intouchable Barça.

• Serie A : la Juventus fonce vers le titre

La Juventus touche le titre du bout des doigts. Les Bianconeri ont creusé l’écart en s’imposant face à la Sampdoria Gênes 3 buts à 0. Le champion en titre s'envole en tête de la Série A avec désormais six longueurs d'avance sur le Napoli, tenu en échec à San Siro (0-0). L'affaire est tellement bien engagée qu'elle pourrait même être bouclée dès dimanche prochain, à l'occasion de la 34e journée et d'un Juventus-Naples de circonstance. Il faudrait pour cela que la Juve, leader, s'impose mercredi à Crotone, que Naples (2e) perde à domicile face à l'Udinese le même jour et enfin que les Turinois s'imposent lors du choc de dimanche.

• Bundesliga : Schalke prend une option sur la deuxième place

Une semaine après le titre conquis par le Bayern Munich, Schalke a fait un grand pas vers la deuxième place, en s'imposant 2-0 dans un âpre derby de la Ruhr contre Dortmund. Les joueurs de Domenico Tedesco comptent maintenant quatre points d'avance sur le Borussia qui a chuté du podium. En troisième position, le Bayer Leverkusen a creusé l'écart dans la course à l'Europe grâce à sa victoire contre l'Eintracht Francfort (4-1). Deuxième l'année dernière pour sa première saison dans l'élite, le RB Leipzig a de son côté peut-être raté une marche décisive. Après son combat perdu jeudi à Marseille en Europa League (2-5), l'équipe de Red Bull a été bousculée sur la pelouse du Werder (12e) et se retrouve en cinquième place à quatre points du Borussia Dortmund.

Première publication : 16/04/2018