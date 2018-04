Au festival de Cannes, un jury majoritairement féminin

Dans le sillage de l'affaire Weinstein, le jury du 71e Festival de Cannes sera majoritairement féminin, avec cinq femmes, notamment Cate Blacnhett, présidente du jury, mais également Kristen Stevart ou Léa Seydoux.

C'est un jury majoritairement féminin qui choisira la prochaine Palme d'or, lors du Festival de Cannes 2018. Elles seront cinq sur les neuf membres du jury. Parmi les personnalités figurent les actrices Kristen Stewart et Léa Seydoux, mais aussi la réalisatrice Ava DuVernay et la chanteuse burundaise Khadja Nin.

C'est l'actrice Cate Blanchett qui présidera le jury. L'Australienne sera la douzième femme à occuper cette fonction, quatre ans après la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, seule femme à avoir remporté une Palme d'or pour "La leçon de piano".

Âgée de 48 ans, Cate Blanchett a été l’une des premières célébrités à prendre ouvertement position contre le producteur Harvey Weinstein, accusé depuis octobre 2017 d'agressions et de viols par plus d'une centaine de femmes, principalement des comédiennes, notamment Léa Seydoux.

Face à la tempête Weinstein, "le monde ne sera plus le même, le festival de Cannes ne sera sans doute plus jamais le même", avait déclaré Thierry Frémaux, le délégué général du festival, en annonçant la sélection.

Peu de femmes réalisatrices en compétition officielle

Thierry Frémaux avait cependant manifesté son hostilité à tout système de quotas en fonction du genre, de l’origine ethnique, ou de la nationalité : "Il n’y aura jamais de discrimination positive en sélection officielle. Les films sont et resteront sélectionnés en fonction de leurs qualités propres. La question des quotas évoquée par des femmes cinéastes ne concerne pas les sélections artistiques".

La compétition officielle ne compte en revanche que trois réalisatrices pour quinze hommes : la Française Eva Husson ("Les Filles du Soleil"), l'Italienne Alice Rohrwacher ("Lazzaro Felice") et la Libanaise Nadine Labaki ("Capharnaüm"), soit moins qu'en 2011, où quatre femmes étaient en lice pour la Palme d'or. Dans la sélection Un Certain regard, six films sur quinze sont réalisés par des femmes.

Dans le jury seront également présents le réalisateur canadien Denis Villeneuve, l'acteur chinois Chang Chen et le réalisateur russe Andreï Zviaguintsev. Ce dernier a remporté le Prix du jury à Cannes en 2017 pour "Faute d'amour".

Avec AFP

Première publication : 18/04/2018