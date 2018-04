En Allemagne, Andrea Nahles, première femme élue à la tête du SPD

Le Parti social-démocrate (SPD) allemand a élu dimanche à sa tête l'ancienne ministre du Travail Andrea Nahles, qui devient ainsi la première femme à présider la plus vieille formation politique du pays.

C'est une première en 154 ans. Le Parti social-démocrate (SPD) a élu dimanche 22 avril à sa tête Andrea Nahles, qui devient ainsi la toute première femme à diriger le plus ancien parti politique d'Allemagne.

Au cours d'un congrès extraordinaire à Wiesbaden, dans l'ouest du pays, Andrea Nahles, mère célibataire de 47 ans, a obtenu 66 % des voix face à l'ancienne policière et maire de Flensburg, Simone Lange.

Le SPD a plus d'un siècle et demi d'existence et gouverne actuellement en coalition avec le bloc conservateur au niveau fédéral. Andrea Nahles succède à Martin Schulz. Ce dernier a démissionné de son poste après la pire défaite essuyée – le 24 septembre dernier – par le parti à des législatives depuis la Seconde guerre mondiale.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 22/04/2018