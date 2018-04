Sous la pression de la rue, le Premier ministre arménien Serge Sarkissian démissionne

Le Premier ministre arménien Serge Sarkissian a fini par démissionner sous la pression de la rue. Ses opposants accusaient celui qui fut président de l'Arménie de 2008 à 2018 de s'accrocher au pouvoir.

Serge Sarkissian, récemment nommé Premier ministre après dix années à la présidence de l'Arménie, a présenté sa démission, lundi 23 avril, au onzième jour de protestations qui ont mobilisé contre lui des dizaines de milliers de personnes.

"Je me suis trompé", reconnaît Serge Sarkissian dans un communiqué diffusé par ses services. "Dans la situation actuelle, plusieurs solutions pourraient se présenter mais je n'en choisirai aucune, ce n'est pas mon style. J'abandonne la direction du pays et le poste de Premier ministre", ajoute-t-il.

Onze jours consécutifs de manifestations

Accusé par ses opposants de vouloir s'accrocher au pouvoir, Serge Sarkissian, 63 ans, a été président de 2008 à 2018, avant d'être nommé Premier ministre il y a moins d'une semaine.

"Sarkissian a enfreint une règle politique de notre pays: les précédents présidents ont quitté le pouvoir en temps et en heure et lui aussi avait promis de le faire", rappelle le sociologue Guevorg Pogossian.

Les manifestants qui défilaient depuis dix jours dans les rues d'Erevan et des grandes villes du pays lui ont rappelé cette promesse. Des dizaines de milliers d'opposants ont paralysé la circulation dans le centre et organisé des sit-in. Dimanche, la police avait interpellé trois chefs de file de l'opposition, dont Nikol Pachinian, et a placé en détention près de 200 manifestants. Nikol Pachinian a été remis en liberté lundi.

Mais malgré cette démission spectaculaire, Serge Sarkissian, dont le Parti républicain d'Arménie est majoritaire au Parlement, n'a pas forcément quitté la scène politique de son pays.

Avec AFP

Première publication : 23/04/2018