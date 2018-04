Les médias nord-coréens relaient la "tristesse" de Kim Jong-un après la mort de touristes chinois dans un accident

L'accident d'un car ayant coûté la vie à une trentaine de touristes chinois a conduit les médias nord-coréens à se faire les relais de la "tristesse" ressentie par Kim Jong-un. Une ostentation liée à l'importance du partenariat avec la Chine.

Fait rare : les médias nord-coréens ont relayé mardi 24 avril la "tristesse" teintée "d'amertume" qu’a ressenti leur dirigeant Kim Jong-un, après la mort de dizaines de touristes chinois dans un accident de car dans la nuit du dimanche au lundi 23 avril.

L'agence officielle nord-coréenne KCNA a indiqué que Kim Jong-un avait rencontré personnellement l'ambassadeur de Chine à Pyongyang avant de se rendre à l'hôpital au chevet des blessés. "Cet accident soudain et inattendu lui a causé une amère tristesse, a dit KCNA. Il n'a pu maîtriser sa douleur à l'idée des familles en deuil qui ont perdu les leurs".

Rodong Sinmun, journal du parti unique au pouvoir, a placé l'événement en une, montrant le dictateur nord-coréen en blouse blanche auprès de survivants. Les médias officiels nord-coréens, étroitement contrôlés, font rarement état d'informations négatives.

La Chine, un partenaire crucial

Ces commentaires témoignent de l'importance que revêt la Chine et son tourisme pour l'économie du pays. Pékin est le seul allié d'importance de Pyongyang, son partenaire diplomatique et son bienfaiteur économique.

La vaste majorité des touristes visitant la Corée du Nord viennent de Chine : les deux pays partagent une longue frontière terrestre et des vols réguliers relient Pyongyang à plusieurs villes chinoises. On estime que plusieurs dizaines de milliers de Chinois visitent chaque année le pays, un grand nombre s'y rendant en train via la ville frontalière de Dandong.

Première publication : 24/04/2018