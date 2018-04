Donald Trump et Emmanuel Macron affichent leur complicité à Washington

Un bain de foule à Washington, un arbre planté à la Maison Blanche et un dîner privé dans une demeure historique : la première journée de visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis s'est déroulée dans une ambiance amicale.

Emmanuel Macron est arrivé lundi 23 avril à Washington, pour une visite d’État de trois jours placée sous le signe de l'amitié franco-américaine. Le président français, accompagné d’une délégation officielle d’une cinquantaine de personnes, a retrouvé son homologue américain Donald Trump à la Maison Blanche avant de s’envoler à quelques kilomètres de là, à Mount Vernon, pour un dîner à quatre avec les Premières dames. C’est la sixième fois que les deux présidents se rencontrent. Les deux hommes affichent une "relation personnelle et privilégiée", selon l’Élysée : ils se sont parlés plus de 20 fois au téléphone depuis l’élection d’Emmanuel Macron.

>> À lire aussi : Macron loue "sa relation spéciale" avec Trump avant sa visite à Washington

Le chef d’État français et son épouse Brigitte ont atterri en début d’après-midi à la base d’Andrews, dans le Maryland, accueillis par l’ambassadeur de France à Washington Gérard Araud et par le chef du protocole américain Sean Lawler. Emmanuel Macron s’est brièvement adressé à la presse, en anglais puis en français, répétant combien "cette visite est importante". Elle "sera l’occasion, d’une part, d’échanger sur des sujets bilatéraux - économiques, militaires, diplomatiques mais également scientifiques et culturels - mais aussi d’échanger sur les grands sujets internationaux du moment qui concernent notre sécurité collective - les sujets économiques et commerciaux comme les sujets d’environnement", a-t-il expliqué. "Nous sommes les garants du multilatéralisme contemporain", a-t-il encore affirmé.

>> À lire également : Visite de Macron à Washington : les relations franco-américaines au beau fixe

Bain de foule à Washington

Emmanuel et Brigitte Macron ont surpris les habitants de Washington en se lançant dans une balade non prévue au programme, du côté du Lincoln Memorial, un monument à l'effigie du 16e président des États-Unis.

« Vous connaissez Brigitte ? Elle est là Brigitte »: quand Emmanuel Macron présente son épouse aux habitants de Washington, dont quelques Français #AFP pic.twitter.com/FYeq281Ztp Sébastien Blanc (@sebastienblanc) 23 avril 2018

Au Lincoln Mémorial. Les États-Unis et la France partagent une longue histoire et ont mené des révolutions en commun pour défendre la liberté et la démocratie. À nous d’être à la hauteur de notre histoire. pic.twitter.com/qDv5lc1rpR Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 avril 2018

Ils ont ensuite rejoint la Maison Blanche vers 17 h 30, où Donald et Melania Trump les ont accueillis. Les journalistes présents sur place n’ont pas manqué de remarquer la bise du président français à son homologue américain. Celui-ci a tenu à montrer à Emmanuel Macron son bureau, le "Resolute Desk" que "beaucoup de présidents ont utilisé", a-t-il souligné.

WATCH: President Trump shows French President Macron inside the Oval Office, discussing the Resolute Desk, coins and more, video live streamed on the French president's Facebook page shows. pic.twitter.com/ynp4L35YSY NBC News (@NBCNews) 23 avril 2018

Munis d'une pelle dorée, les deux hommes ont ensuite donné quelques coups symboliques dans le jardin de la Maison Blanche, où un jeune chêne ramené par Emmanuel Macron de France avait été préalablement planté. Cet arbre provient bois de Belleau, dans l’Aisne, où les Marines américains ont combattu les soldats allemands lors d’une bataille meurtrière en juin 1918.

Le cadeau du Président @EmmanuelMacron au Président @realDonaldTrump a une histoire bien particulière. Découvrez-la : pic.twitter.com/odnHx7Qt7U Élysée (@Elysee) 22 avril 2018

Ce clin d’oeil historique a aussi permis au président français de faire entrer un symbole de la lutte contre le réchauffement climatique dans l’enceinte de la Maison Blanche. Le sujet du climat doit certes être abordé par les deux hommes, mais la diplomatie française a laissé entendre que Paris ne s’attendait pas à de grandes avancées sur ce dossier. Elle compte plutôt sur la mobilisation de la société civile américaine pour continuer à respecter l’Accord de Paris.

Dîner à quatre

En fin d'après-midi, les deux couples se sont envolés à bord de l’hélicoptère "Marine One" pour une visite et un dîner à Mount Vernon, en Virginie, un domaine gigantesque au bord du fleuve Potomac. Il s’agit de l’ancienne demeure du premier président des États-Unis, George Washington. C’est là que son vieil ami français, le marquis de Lafayette, lui a notamment rendu visite et lui a fait remettre la clé de la Bastille, qu’on peut encore admirer aujourd’hui. Nappe à fleurs, bouquets de rose et mélodie à la harpe : Donald Trump a sorti le grand jeu pour séduire le couple français.

Mount Vernon est un lieu symbolique dans l'histoire des relations franco-américaines

Après ce premier jour marqué par des démonstrations d’amitié, la journée de mardi s’annonce plus dense mais aussi plus compliquée. Les dossiers épineux de la relation franco-américaine - Iran, Syrie, commerce, climat - devraient en effet être abordés lors d’une rencontre de travail à la Maison Blanche et d'une conférence de presse conjointe.

Première publication : 24/04/2018