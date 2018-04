La "haine du journalisme" prospère en Europe et aux États-Unis, selon RSF

La liberté de la presse s'est encore dégradée dans le monde l'an dernier et le climat de haine à l'encontre des journalistes qui se développe, notamment en Europe et aux États-Unis, menace les démocraties, s'inquiète l'ONG Reporters sans frontières.

La carte du monde dressée par l'ONG Reporters sans frontières à partir de son classement mondial de la liberté de la presse, rendue publique mercredi 25 avril, s'est encore assombrie : 21 pays sont désormais placés en situation "très grave", un niveau record, l'Irak ayant rejoint cette année cette catégorie où figurent des régimes autoritaires comme l'Égypte (161e), la Chine (176e) ou la Corée du Nord, toujours en 180e et dernière position.

🔴 ¦ #RSFIndex ¦ RSF is unveiling its 2018 #PressFreedom Index: a world map that is getting darker and darker.https://t.co/4izhhdhZAo pic.twitter.com/stODHTzLUc RSF (@RSF_inter) 25 avril 2018

Cependant, les discours de haine et les attaques contre la presse ne sont plus l'apanage des États autoritaires, confirme ce rapport.

Quatre des plus forts reculs enregistrés cette année concernent des pays européens : la République tchèque, dont le président Milos Zeman s'est présenté lors d'une conférence de presse avec une kalachnikov factice portant l'inscription "pour les journalistes", dégringole de 11 places à la 34e ; la Slovaquie, où l'ex-Premier ministre Robert Fico a traité les journalistes de "sales prostituées antislovaques" et "simples hyènes idiotes" ; Malte, où une journaliste anticorruption a été assassinée, chute de 18 places au 65e rang, et la Serbie en perd 10 (77e).

Le président tchèque menace des journalistes avec une fausse kalachnikovhttps://t.co/7zox9YeqQg pic.twitter.com/EahXHQWBUO RSF (@RSF_inter) 25 octobre 2017

Les États-Unis de Donald Trump, pays où le 1er amendement de la Constitution sacralise la liberté d'expression, perdent quant à eux deux places au classement, et tombent au 45e rang.

Une libération de la haine dangereuse pour la démocratie

"Ce classement traduit un phénomène malheureusement manifeste, la croissance dans bon nombre de démocraties de l'expression de la haine contre les journalistes, et la libération de cette haine est vraiment dangereuse", résume Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation.

Un phénomène qui touche selon lui "des démocraties aussi différentes que les Philippines (133e), avec le président Duterte qui prévient qu'être journaliste 'ne préserve pas des assassinats', qu'en Inde (138e), où des armées de trolls à la solde des partis politiques appellent à la haine des journalistes, ou les États-Unis, où Donald Trump les qualifie d''ennemis du peuple', une formule prisée par Staline".

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2017

En outre, RSF s'alarme de la multiplication des violences verbales contre la presse en Europe, où deux journalistes ont été assassinés ces derniers mois (le Slovaque Jan Kuciak et la Maltaise Daphne Caruana Galizia).

Journalist Daphne Caruana Galizia was murdered in Malta in Oct. Her killers must face justice https://t.co/mLMJcBrlQN #NoImpunity @RSF_EECA pic.twitter.com/hjqg5QbnPX IFEX (@IFEX) 3 novembre 2017

Si la Norvège maintient son 1er rang au classement, "il y a une inquiétude très forte pour les démocraties européennes", estime Christophe Deloire. "Alors que l'Europe est de loin le continent où la liberté de la presse est la mieux garantie, ce modèle européen s'affaiblit : 4 des 5 plus grandes baisses du classement sont en Europe, la zone dont l'indice global en plus grande dégradation, c'est l'Europe, et l'expression de la haine mène in fine à des violences physiques", dénonce-t-il.

La France ne fait pas exception. Bien qu'elle progresse de six places, au 33e rang, un mouvement lié principalement au recul de plusieurs pays voisins, RSF y relève que "le 'mediabashing', ou le dénigrement systématique de la profession par certains leaders politiques, a connu son paroxysme pendant la campagne électorale de 2017", et que "certains responsables continuent d'utiliser cette rhétorique pour attaquer les journalistes quand ils sont mis en difficulté", à l'instar du leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, qui a écrit récemment que "la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine".

Pour RSF, ce climat délétère envers la presse sape l'un des fondements essentiels des démocraties. "Ceux qui récusent la légitimité des journalistes jouent avec un feu politique extrêmement dangereux. les démocraties ne meurent pas que par des coups d'État mais elles peuvent mourir aussi à petit feu, et l'une des premières bûches, c'est généralement la haine envers les journalistes", prévient Christophe Deloire.

Avec AFP

Première publication : 25/04/2018