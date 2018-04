États-Unis : l'ex-directeur de la CIA Mike Pompeo confirmé au poste de secrétaire d'État

Après John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale, Donald Trump a achevé de s'entourer de faucons, jeudi, en obtenant du Sénat la nomination de Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, comme secrétaire d'État.

L’administration américaine poursuit sa mue : Mike Pompeo, l’ancien chef de la CIA, a été confirmé par le Sénat américain au poste de secrétaire d'État, l’équivalent du ministre français des Affaires étrangères, jeudi 26 avril. Il remplace Rex Tillerson et reprend à point nommé deux dossiers brûlants : l'avenir de l'accord iranien et la Corée du Nord, dont il a rencontré le dirigeant récemment.

Sa nomination n’a pas été simple : cet ex-militaire de 54 ans a été confirmé par 57 voix contre 42 en séance plénière, après un épineux processus parlementaire. Majoritairement opposés à sa confirmation, les démocrates lui reprochent en effet une attitude va-t-en-guerre et des propos islamophobes et homophobes. Sept démocrates ont toutefois voté en sa faveur.

Considéré comme un "faucon", l’ex-patron de l'agence de renseignement la plus puissante au monde et nouveau chef de la diplomatie américaine va commencer son mandat, dès les prochaines heures, par une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Bruxelles. Il y relaiera le message de Donald Trump, qui a toujours exhorté les autres membres de l'Alliance transatlantique à augmenter leurs dépenses militaires afin de réduire la participation de son plus gros contributeur, les États-Unis.

Un raidissement américain

Son arrivée à la tête de la diplomatie américaine coïncide avec la nomination récente de John Bolton comme conseiller à la Sécurité nationale, signe apparent d'un durcissement de l'administration américaine. "Nous avons besoin de lui comme secrétaire d'État pour soutenir le président alors que nous sommes aux prises avec les questions de politique étrangère les plus difficiles de notre époque", avait estimé John Bolton le 12 avril.

Mike Pompeo a déjà mis la main sur l’un des délicats dossiers qui l'attendent : il a rencontré pendant le week-end de Pâques le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, en tant que directeur de la CIA. Une façon de préparer le terrain pour le prochain sommet inédit annoncé entre Donald Trump et le leader nord-coréen d'ici début juin.

Lors de son audition de près de cinq heures par le Congrès, le 12 avril, Mike Pompeo a tenté de se défaire de son étiquette de "faucon" : "La guerre est toujours et doit toujours être en dernier ressort."

Avec AFP

Première publication : 26/04/2018