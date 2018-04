Kim Jong-un va fouler le sol sud-coréen, une première pour un président nord-coréen depuis 65 ans

Moon Jae-in et Kim Jong-un se retrouvent vendredi sur la ligne de démarcation entre les deux Corées. Un sommet qui doit voir le dirigeant nord-coréen fouler le sol sud-coréen pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se retrouvent vendredi 27 avril avant leur sommet historique sur la Ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule, un événement qui promet d'être hautement symbolique.

Quand Kim Jong-un franchira cette ligne, il deviendra le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la Guerre de Corée il y a 65 ans.

Auparavant, Moon Jae-in accueillera son visiteur sur la ligne en béton qui marque la frontière entre les deux Corées dans la Zone démilitarisée, a annoncé le directeur du secrétariat de la présidence sud-coréenne Im Jong-seok.

Ce sommet sera seulement le troisième du genre, après deux réunions intercoréennes à Pyongyang en 2000 et 2007, et résulte de l'effervescence diplomatique qui s'est emparée ces derniers mois de la péninsule. La réunion doit être le précurseur d'un autre face-à-face historique très attendu, cette fois-ci entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.

Première publication : 26/04/2018