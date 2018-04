Ligue Europa : Marseille en ébullition avant la demi-finale aller contre Salzbourg

À quelques heures de la demi-finale aller d'Europa League contre Salzbourg, jeudi, la ville de Marseille ne bat plus que pour le ballon rond. Le match va se dérouler à guichets fermés au stade Vélodrome.

La Cannebière est en effervescence. Les Marseillais ne parlent plus que de la demi-finale aller d’Europa League. L’OM affronte jeudi 26 avril le club autrichien de Salzbourg et rêve d’une place en finale. Les supporters n’ont qu’une envie : aller à Lyon, le 16 mai prochain, pour tenter de décrocher enfin cette satanée C3, loupée d'une marche en 1999 (3-0 pour Parme) et en 2004 (2-0 pour Valence).

Mais avant de rêver de cette finale, il faut passer Salzbourg, ce que l'OM n'a pas su faire quand il l'a croisée en phase de poules (1-0/0-0). "Pour moi ils sont favoris mais on est un outsider déterminé", a ainsi insisté l’entraîneur marseillais Rudi Garcia. Quant à l'avantage de les connaître : "C'est le même avantage pour eux, on connaît leurs forces, leurs faiblesses, et ils connaissent les nôtres, a répondu le coach. On essaiera de montrer que l'OM d'avril est différent de celui de l'automne ou de l'hiver. On espère qu'on aura plus d'expérience que cette équipe à ce niveau de la compétition."

Un stade Vélodrome plein à craquer

Dans le camp adverse, les Autrichiens affichent une belle confiance : "Je suis content de jouer une demi-finale, que ce soit au Vélodrome ou ailleurs. Je sais que ça va être plein, mais on n'a pas de pression, on n'a pas peur, a assuré le milieu malien de Salzbourg Diadie Samassekou. On va essayer de jouer comme d'habitude. Depuis la phase de poules, on a toujours joué dans des stades pleins, ce ne sera pas nouveau pour nous, on n'est vraiment pas dans une position où on doit avoir peur, on a mérité d'être là et on espère aller plus loin. Pour aller en finale, il faut passer par la case Marseille, et on est prêts."

Mais les joueurs de Salzbourg vont devoir gérer la folle ambiance du Vélodrome. Le stade marseillais, d'une capacité de 67 000 places, sera comble. Face à l'engouement populaire autour de cette demi-finale européenne, le Vélodrome aurait même pu être rempli trois fois, a précisé l'OM dans un communiqué. Le record d'affluence pour un match de l'OM en coupe d'Europe, qui est de 61 882 spectateurs depuis le quart de finale retour contre le club allemand de Leipzig (5-2) le 12 avril, sera vraisemblablement battu.

Avec AFP

Première publication : 26/04/2018