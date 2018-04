Dénucléarisation, paix, rapprochement des familles... les engagements des deux Corées

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont affirmé vendredi, après leur sommet historique, qu'ils étaient engagés en faveur de la paix et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont donné l'accolade vendredi 27 avril, après avoir signé un communiqué proclamant "qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne". Voici les engagements annoncés à l'issue de ce premier sommet intercoréen en plus de 11 ans :

La Corée du Sud et la Corée du Nord veulent déclarer d'ici la fin de l'année la fin de la guerre de Corée , dont l'armistice avait été signé en 1953, et vont transformer l'accord de cessez-le-feu en accord de paix.



Séoul et Pyongyang ont aussi confirmé dans leur déclaration commune l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, "une péninsule coréenne non nucléaire". Les deux dirigeants ont également convenu de cesser toutes leurs activités hostiles sur terre, mer et air, et ont exprimé leur volonté de transformer la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux pays en une "zone de paix".



depuis la fin de la guerre, il y a 65 ans. Enfin, Moon Jae-in se rendra cet automne à Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

Avant leur déclaration commune, Kim Jung-un et Moon Jae-in avaient tous deux franchi à plusieurs reprises la ligne de démarcation séparant les deux Corées.

Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, se dirige vers le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, lors du sommet des deux Corées, le 27 avril 2018.

© Korea Summit Press Pool/AFP

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un (à gauche), et le président sud-coréen, Moon Jae-in, ont franchi symboliquement la ligne de démarcation des deux Corées dans les deux sens, le 27 avril 2018.

© Korea Summit Press Pool/AFP

© Korea Summit Press Pool/AFP

Poignée de main entre Kim Jong-un et Moon Jae-in lors du sommet entre les deux Corées, le 27 avril 2018.

© Korea Summit Press Pool/AFP

Le président nord-coréen, Kim Jong-un, et le président sud-coréen, Moon Jae-in, marchent sur un tapis rouge lors du sommet officiel entre les deux Corées, le 27 avril 2018.

© Korea Summit Press Pool/AFP

Le public regarde en direct les présidents Kim Jong-un et Moon Jae-in marcher sur le tapis rouge lors du sommet entre les deux Corées, le 27 avril 2018.

© Greg Baker, AFP

À gauche, lors d'une rencontre le 2 octobre 2007 entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il et le président sud-coréen Roh Moo-Hyun. À droite, Kim Jong-un et Moon Jae-in lors du sommet des deux Corées, le 27 avril 2018.

Avec AFP

Première publication : 27/04/2018