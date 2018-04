De Vintimille à Londres, une "marche citoyenne et solidaire" en soutien aux migrants

Une marche de solidarité part de Vintimille à la frontière franco-italienne. Elle va traverser la France pour dénoncer les fermetures des frontières, le délit de solidarité et réclamer un meilleur accueil des migrants.

Une cinquantaine de marcheurs, pour la plupart des militants des associations Roya citoyenne et Auberge des migrants, partent, lundi 30 avril, de Vintimille, en Italie, en direction de Londres. Ils vont parcourir des centaines de kilomètres pendant un peu plus de deux mois afin de sensibiliser l’opinion publique à la situation des migrants. Les citoyens rencontrés sur la route seront conviés à rejoindre le mouvement le temps d’une journée, de quelques jours voire de plusieurs semaines.

Marche Solidaire et Citoyenne, 1ère étape, c'est parti ! 👊 pic.twitter.com/ZDqpG9PiSe Auberge des Migrants (@AubergeMigrants) 30 avril 2018

La marche débute en Italie pour se terminer en Angleterre. Elle comportera 60 étapes et passera notamment par Nice, Marseille, Lyon, Dijon, Paris et Lille. L’itinéraire est symbolique : de nombreux migrants empruntent ce trajet pour rejoindre le Royaume-Uni depuis l’Italie. Chaque semaine, des dizaines de personnes tentent la dangereuse traversée du col de l’Échelle (dans les Alpes) ou de la vallée de la Roya (à la frontière franco-italienne) au péril de leur vie. Il en est de même dans la région de Calais où les migrants se cachent dans des camions et prennent des risques inconsidérés pour atteindre le Royaume-Uni.

"À travers cette action, nous montrons notre opposition à la fermeture des frontières et au délit de solidarité. Nous réclamons également une véritable politique d’accueil des migrants", explique à InfoMigrants François Guennoc, vice-président de l’Auberge des migrants.

❗️LEGER CHANGEMENT D'ITINERAIRE ❗️



Voici le nouvel itinéraire détaillé.

Grande nouvelle ! La #MarcheSolidaire se terminera finalement dans la capitale anglaise : LONDRES !



Venez nombreux, on a besoin de vous ! #walkfrorefugees #RefugeesWelcome pic.twitter.com/B1mOvzvizl Marche Solidaire Vintimille-Londres (@Solidaritywalk) 27 avril 2018

Fédérer les différents réseaux d'aide aux migrants

En plus de ces revendications, les organisateurs entendent fédérer les différents réseaux d’aide aux migrants répartis sur tout le territoire français. "Nous voulons montrer que les membres associatifs, militants et citoyens réfléchissent ensemble sur la question migratoire et cherchent des solutions, ce que ne fait pas le gouvernement actuel", explique Cédric Herrou à InfoMigrants , l’emblématique agriculteur de la vallée de la Roya, qui fera partie de la marche. "Au sein de l’espace Schengen, les marchandises ne sont pas contrôlées alors que les migrants le sont à chaque frontière", ironise-t-il. "Bientôt on va leur demander de se transformer en objet".

À chaque ville-étape, des festivités, repas, concerts… seront mis en place. Dès le 1er mai, le groupe de musique HK et les Saltimbanques et le chanteur Cali donneront un concert à Breil-sur-Roya. D’autres scènes musicales verront aussi le jour à différents endroits du parcours.

>> Article initialement paru sur InfoMigrants : "D’Italie en Angleterre : une marche solidaire de 1 400 km sur les pas des migrants"

Première publication : 30/04/2018