Pays basque : l'ETA annonce sa dissolution dans une lettre

Le groupe séparatiste basque ETA dit avoir "totalement dissous toutes ses structures" et "mis fin à sa fonction" après des décennies d'attentats meurtriers, dans une lettre datée du 16 avril et publiée mercredi 2 mai par le journal espagnol El Diario.

"L'ETA a décidé de mettre fin à son cycle historique et à sa fonction, mettant un terme à son parcours. En conséquence, l'ETA a dissous complètement toutes ses structures et considère son initiative politique terminée", affirme l'organisation dans cette lettre écrite en basque et portant l'emblème de l'organisation, un serpent enserrant une hache.

🔴 #ÚLTIMAHORA ETA anuncia que ha disuelto «completamente todas sus estructuras» https://t.co/M5sErFlqZe El Diario Vasco (@diariovasco) 2 mai 2018

Le groupe doit proclamer formellement sa dissolution dans les jours qui viennent après cinquante années de lutte armée pour l'indépendance du Pays basque, qui ont coûté la vie à 850 personnes.

L'ETA a déclaré un cessez-le-feu en 2011 et remis ses armes en avril 2017, mettant fin à la dernière grande insurrection armée en Europe occidentale.

Première publication : 02/05/2018