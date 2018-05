La "dette écologique" française s'aggrave

À partir du 5 mai, la France aura dépassé la capacité régénératrice annuelle de ressource de la Terre, prévient le WWF, ce vendredi. L'Hexagone commencera alors à creuser sa "dette écologique".

Si le monde entier vivait comme les Français, nous aurions consommé le 5 mai l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. En cinq mois, la France a ainsi épuisé son crédit et a commencé à creuser sa "dette écologique", a averti, vendredi 4 mai, l'association WWF (World Wildlife Found) qui a adapté à l'Hexagone le fameux "jour du dépassement" établi tous les ans par l'ONG Global Footprint Network.

À cet égard, la France est en avance sur le reste du monde, puisqu'en 2017 le "jour du dépassement" mondial avait été atteint le 2 août. Concrètement, à partir de cette date, l'empreinte écologique de l'homme - les émissions de carbone, l'utilisation des sols ou encore l'impact de la pêche sur l'écosystème marin - a excédé les ressources que la Terre peut renouveler en un an. Tout ce qui est consommé au delà du "jour du dépassement" représente une perte sèche de ressources naturelles pour les générations futures.

La France en neuvième position

Il faudrait 2,9 Terre pour tenir le rythme d'un monde qui consommerait des ressources à la vitesse des Français, d'après les calculs du WWF. Mais l'Hexagone n'est pas le le plus mauvais élève. Le Qatar se hisse facilement sur la première marche du podium, puisque le petit émirat a atteint son "jour du dépassement" dès le 9 février. Le Niger, le Maroc et le Vietnam sont les pays qui mènent le train de vie le plus respectueux des ressources renouvelables.

La France n'a, en fait, recommencé à creuser sa "dette écologique" que depuis trois ans. Entre 2008 et 2015, elle avait réussi réduire son empreinte écologique, note l'ONG. "Le paradoxe est que cette dégradation a commencé en 2015, l'année de l'adoption de l'accord de Paris sur le climat", souligne Pascal Canfin, directeur du WWF France.

Appel à la volonté politique

Les raisons de cette inversion de tendance sont en partie conjoncturelles. La baisse du prix du pétrole a entraîné une hausse des émissions de CO2 dans les transports, et la révision du parc nucléaire français a obligé les autorités à solliciter davantage les centrales thermiques, plus polluantes, pour compenser les mises hors service temporaires de plusieurs réacteurs nucléaires.

Mais pour le WWF, les politiques publiques de transition énergétique manquent aussi d'ambition. "Les solutions sont connues et disponibles ! Nous savons comment faire autrement : nous savons produire notre alimentation de manière biologique, nous savons faire des énergies renouvelables au prix des énergies fossiles", assure Pascal Canfin.

L'ancien ministre délégué au Développement sous la présidence de François Hollande appelle d'ailleurs Emmanuel Macron à "mettre en place une stratégie de désendettement écologique" aussi efficace que celle adoptée par le gouvernement pour réduire le déficit financier.

Première publication : 04/05/2018