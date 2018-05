Khazri, Toko Ekambi et B. Traoré finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2018

On connaît les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2018, décerné par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de L1. Il s’agit du Tunisien Wahbi Khazri (Rennes), du Camerounais Karl Toko Ekambi (Angers) et du Burkinabè Bertrand Traoré (OL).

Qui aura le privilège de succéder à l'Ivoirien de l'OGC Nice Jean Michael Seri au palmarès du Prix Marc Vivien Foé, décerné chaque année par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1 ? Ils étaient 13 en lice, ils ne sont désormais plus que trois, puisque l'on connaît désormais le podium, dans le désordre, de l'édition 2018. L'occasion pour France24.com de vous présenter en quelques mots les trois derniers prétendants au titre de Joueur africain de l'année en Ligue 1.

• Wahbi KHAZRI (Attaquant, 27 ans, Stade Rennais, Tunisie)

Wahbi Khazri (à droite), ici avec son coéquipier Joris Gnagnon (à gauche), réalise une superbe saison avec Rennes. © Jean-François Monier, AFP

Qu’il joue milieu offensif ou attaquant de pointe, le Tunisien séduit par sa finesse technique et son engagement physique. Souvent décisif avec Rennes, ce joueur né en Corse espère désormais retourner en Angleterre. Il appartient toujours à Sunderland, club parti pour évoluer en 3e division la saison prochaine.

• Karl TOKO EKAMBI (Attaquant, 25 ans, SCO Angers, Cameroun)

Très grosse saison pour Karl Toko Ekambi, impliqué dans 58 % des buts de son équipe © Jean-François Monier, AFP

Il ne sera plus là en 2018-2019. Angers a d’ores et déjà annoncé que son attaquant-vedette quitterait le club cet été. Et pour cause : avec 17 buts inscrits, le champion d’Afrique 2017 avec le Cameroun est enfin devenu un vrai renard des surfaces. Ses réalisations face à des cadors comme Marseille, Lyon ou le PSG l’ont prouvé.

• Bertrand TRAORÉ (Attaquant, 22 ans, Olympique Lyonnais, Burkina Faso)

Bertrand Traoré, l'un des grands artisans de la grosse fin de saison lyonnaise. © Jeff Pachoud, AFP

Il a régulièrement fait admirer sa finesse technique, sa vitesse d’exécution et sa superbe frappe de balle. Il ne manque peut-être qu’un chouïa de régularité au Burkinabè pour devenir la nouvelle coqueluche du Parc OL, même si, avec 16 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il y est pour beaucoup dans la très grande forme de l'OL en Ligue 1.

Première publication : 04/05/2018