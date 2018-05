Indignation en France après les "propos honteux" de Donald Trump sur le 13-Novembre

Les réactions d'indignation se sont multipliées, samedi, après les propos de Donald Trump qui a affirmé que les attaques du 13-Novembre 2015, en France, auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées.

Les propos du président américain Donald Trump, qui a défendu vendredi 4 mai le droit de porter une arme en affirmant que les attentats du 13-Novembre à Paris et Saint-Denis auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées, ont suscité l’indignation en France.

S’exprimant sur France 24, le président de l’association de victimes 13onze15, Philippe Duperron, a exprimé sa "colère face à tant d’indécence". "M. Trump n’est pas à une ineptie ni à une indécence près. Ineptie car […] ce n’est pas une arme de qui que ce soit qui aurait changé, hélas, la donne, puisqu’on avait à faire à des kamikazes ceinturés d’explosifs […]. Et une indécence car il utilise de manière abjecte les victimes du 13-novembre, qu’il instrumentalise."

Philippe Duperron a ensuite appelé à une réaction officielle de la part de la France. "Nous souhaitons une prise de position de l’État français, que l’on puisse dénoncer (les propos de Donald Trump) comme l’ont déjà fait l’ancien chef de l’Etat François Hollande et Manuel Valls, et que l’on dise que ces propos sont inacceptable."

"Propos honteux et simagrées obscènes"

"Les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu'il pense de la France et de ses valeurs", a en effet estimé plus tôt l'ancien président français François Hollande dans un communiqué. "L'amitié entre nos deux peuples ne sera pas entachée par l'irrespect et l'outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13-Novembre", a-t-il ajouté.

"Indécent et incompétent. Que dire de plus?", avait quant à lui tweeté l’ancien Premier ministre Manuel Valls. "Indignation et dégoût après les propos de Donald Trump sur les attentats du 13-Novembre. Solidarité avec les victimes et les Français choqués. La transgression, c'est l'irrespect", a ajouté Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur au moment des attentats de 2015, également sur Twitter.

Première publication : 05/05/2018