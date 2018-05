Afghanistan : explosion meurtrière dans un centre d'inscription sur les listes électorales

Une explosion a fait plusieurs morts dans un centre d'enregistrement sur les listes électorales dans la province de Khost, en Afghanistan. Les élections législatives, les premières depuis 2010, se tiendront en octobre 2018.

Au moins 12 personnes ont été tuées et 33 blessées par l'explosion d'une bombe dans un centre d'enregistrement sur les listes électorales dans la province de Khost, dans l'est de l'Afghanistan, dimanche 6 mai.

L'engin a explosé dans une tente utilisée comme centre d'inscription dans l'enceinte d'une mosquée, a déclaré le chef de la police de la province de Khost, Abdul Hanan. "Une foule de gens qui sortaient de la mosquée s'étaient rassemblés pour s'enregistrer", a décrit le chef de la police.

Le directeur adjoint des services de santé de la province, Gul Mohammad Mangal, a précisé que le bilan pourrait encore s'alourdir. "Certains blessés sont dans un état critique et les ambulances continuent à amener des gens", a-t-il expliqué.

D'autres centres d'enregistrement attaqués

Cette nouvelle attaque survient six jours après un double attentat qui avait fait 25 morts à Kaboul, dont neuf journalistes. Un reporter de la BBC a par ailleurs été tué cette semaine dans une autre attaque dans la province de Khost.

Les autorités espèrent enregistrer les 14 millions d'électeurs dans les prochains mois, mais les violences sont le principal obstacle à l'organisation des législatives d'octobre, qui seront les premières depuis 2010.

Le 22 avril, un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique (EI) contre un centre d'enregistrement électoral à Kaboul avait fait une soixantaine de morts. Quatre jours plus tôt, des Taliban armés avaient attaqué et incendié un autre centre dans la province orientale de Gor et enlevé trois employés et deux policiers qui avaient été libérés le lendemain.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 06/05/2018