Le musée d'art contemporain, Kanal-Centre Pompidou, a ouvert ses portes à Bruxelles

Fruit d’un partenariat entre le centre culturel parisien Beaubourg et la région Bruxelles-Capitale, le lieu d'art contemporain Kanal-Centre Pompidou a ouvert ses portes le 5 mai dans la capitale belge.

C'est parti pour Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles. Françoise Nyssen, la ministre française de la Culture et Bernard Blistène, directeur du Musée national d’Art moderne de Paris, ont inauguré le 4 mai à Bruxelles, en l’absence de ministres bruxellois, "un lieu symbolique de l’Europe qui se construit".

Le nouveau lieu dédié à l’art contemporain est installé dans un ancien garage et hall d’exposition André Citröen. Cet immense bâtiment industriel des années 1930, vestige du rêve automobile, semblait voué à la disparition. Mais ces 38 000 m2, installés le long du canal de Willebroek, non loin de la commune de Molenbeek, offrent finalement un écrin inattendu à l’art moderne.

Le bâtiment doit être reconverti par les trois cabinets d’architecte : noAarchitecten (Bruxelles), EM2N (Zürich) et Sergison-Bates (Londres), pour un investissement de 125 millions d'euros de la région Bruxelles-Capitale. Les travaux devraient débuter à l'automne 2019, mais d’ici là, c'est un "Kanal brut", que doivent investir les créateurs.

Un lieu qui "tient en respect"

Dès l'entrée, le ton est donné: une immense rue accueille une sculpture de Tinguely. Puis le visiteur découvre une version adaptée à la "belgitude" de l'Usine de Films Amateurs conçue par Michel Gondry : des décors emblématiques de Bruxelles – café, l'Atomium de l'exposition universelle de 1958.... prêts à l'emploi pour les cinéastes en herbe.

Sans surprise, l'ancien atelier de tôlerie abrite un florilège de sculptures métalliques, de César à Donald Judd ou Pevsner. Une pièce de Thomas Goeritz voisine avec un pont-levant, une autre de Dewasne semble toujours avoir été là.

Pour Bernard Blistène, commissaire général chargé de la programmation, "le bâtiment restera toujours le fil rouge. Il fallait trouver des œuvres en résonance avec ce lieu qui a quelque chose d'essentiel". "Ce bâtiment vous tient en respect. Il faut la puissance des collections pour lui répondre", a renchéri le président du Centre Pompidou Serge Lasvignes, qui a affirmé son souhait de "travailler avec tous les acteurs de la scène bruxelloise".

Réalisation finale prévue pour 2022

L'accord entre le Centre Pompidou, la région et la Fondation Kanal a été conclu pour dix ans. Selon la convention signée par les partenaires, Kanal-Centre Pompidou accueillera fin 2022 un musée d'art moderne et contemporain dont les collections permanentes et temporaires (deux par an) seront conçues par Beaubourg à partir de ses collections (près de 120 000 œuvres). Le Centre conseillera également Kanal pour sa programmation et la constitution de sa propre collection.

La deuxième implantation du Centre Pompidou hors de France après celle de Malaga en mars 2015 et avant celle de Shanghaï au printemps 2019. La municipalité andalouse et Beaubourg ont renouvelé en février leur partenariat pour cinq ans, forts du succès public de cette installation qui a accueilli 500 000 visiteurs depuis son ouverture.

Le Centre Pompidou a également conclu un accord pour cinq ans renouvelable avec le West Bund Group, un groupe public chinois, en vue de son installation à Shanghaï dans un édifice de près de 25 000 m2 conçu par l'architecte britannique David Chipperfield.

