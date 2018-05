Législatives au Liban : le Premier ministre Saad Hariri perd un tiers de ses sièges au Parlement

Le Premier ministre Saad Hariri a annoncé, lundi, que son mouvement avait perdu un tiers de ses sièges au sein du Parlement libanais, au lendemain des premières législatives organisées dans le pays depuis 2009.

Poids lourd de la scène politique libanaise, le Premier ministre et leader sunnite Saad Hariri a annoncé lundi 7 mai que son mouvement, le Courant du futur, avait perdu un tiers de ses sièges au sein du Parlement, au lendemain des élections législatives organisées dans le pays du Cèdre.

Son parti disposera 21 sièges de députés dans le nouvel hémicycle, contre 33 sièges dans le Parlement sortant (sur 128 au total), a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse organisée à Beyrouth, alors que les résultats officiels n'ont toujours pas été publiés.

"Nous avions parié sur un meilleur résultat et un bloc parlementaire plus large", a-t-il concédé, justifiant cette défaite en pointant notamment du doigt l'adoption d'une nouvelle loi électorale en 2017. "Le problème de cette loi électorale, c'est que plein de gens ne l'ont pas comprise", a-t-il assuré. Il a toutefois reconnu que certaines "performances n'étaient pas à la hauteur", sans expliciter.

Le Hezbollah et ses alliés raflent la quasi-totalité des sièges chiites

La nouvelle loi, qui introduit pour la première fois un mode de scrutin proportionnel, a laissé perplexes bien des électeurs, parfois obligés de choisir parmi des listes électorales alliant leurs candidats favoris à des partis qu'ils ne soutiennent pas.

De son côté, le grand rival de Saad Hariri, le mouvement politico-militaire chiite Hezbollah, l'un des principaux alliés de la République islamique d’Iran dans la région, semble en passe de confirmer son emprise sur la scène politique libanaise. Les estimations du parti chiite et des médias locaux indiquent que le mouvement de Hassan Nasrallah, et son allié le parti Amal, ont raflé la quasi-totalité des sièges chiites.

"Il y a une grande victoire morale et politique pour le choix de la résistance", a lancé Hassan Nasrallah, lors d'un discours retransmis à la télévision, sans toutefois donner le nombre de sièges remportés par son parti et ses alliés.

Les législatives de dimanche, les premières organisées depuis 2009, ont été marquées par un faible taux de participation, 49,2 %, dans un pays où la corruption, le clientélisme et le népotisme imputés à la classe politique font régner un certain désenchantement au sein de la population. Plus de 1 500 violations du processus électoral ont été enregistrées par une ONG spécialisée dans la suveillance des élections.

Première publication : 07/05/2018