Vidéo : Palestine, l'État second

À quoi ressemble la vie en Cisjordanie sous l’occupation israélienne ? Nous nous sommes rendus sur place, dans la zone C, à la rencontre de femmes et d’hommes qui vivent sur des terres convoitées par les colons. Loin de la rhétorique des politiciens et intellectuels des deux bords dont les arguments ont été affutés au fil de 70 ans de conflit, ce film sans commentaire vous plonge dans la vie de ceux qui chaque jour font face aux restrictions imposées par l'occupation.

La zone C représente plus de 60 % des territoires palestiniens. Elle est entièrement sous contrôle administratif et militaire israélien. C’est le résultat des Accords d'Oslo signés en 1993. Ils devaient aboutir, après 5 ans, à la création d’un État Palestinien souverain vivant en paix au côté d'Israël. Vingt-cinq ans plus tard, rien n'a bougé.

L'Autorité palestinienne est inopérante en Zone C. Les locaux se voient systématiquement refuser tout permis de construire. Les nouvelles structures sont généralement détruites ou confisquées par l’armée israélienne. C'est également dans ces zones que les colons israéliens s'installent, compliquant la création d’un hypothétique futur État Palestinien.

Les habitants de la zone C sont pris en étau entre une Autorité palestinienne impuissante et un État Israélien qui leur est hostile. Ce sont les ONG et les agences internationales de développement qui prennent le relais. Les camps de réfugiés sont officiellement gérés par l'UNRWA, l'agence dédiée de l'ONU. Tandis que dans les villages, comme celui de Jubbet-al-Dib, une myriade d'organisations palestiniennes et internationales maintient la population sous perfusion.

L'école de Jubbet-al-Dib © James André / France 24

L'école de Jubbet-al-Dib est un exemple très concret de ces dynamiques. Construite sans permis à proximité du village, grâce à des fonds de l'Union européenne, elle a été détruite par l'armée Israélienne fin août 2017, à quelques jours de la rentrée scolaire. Les écoliers ont dû commencer leur année dans une simple tente. Suite aux plaintes de l'UE et à un arrêté de non-destruction pris par un tribunal israélien, un bâtiment de fortune est sorti de terre, mais aucune modification n’est tolérée par les autorités Israéliennes.

La colonisation et l'état dans lesquelles sont maintenues les populations de la zone C posent la question de la viabilité d'un futur État palestinien. Nombre de Palestiniens ne croient plus à la solution à deux États.

Par James ANDRE , Lyana SALEH