Grève SNCF : un trafic très perturbé pour la "journée sans cheminots"

Le trafic ferroviaire français sera très perturbé lundi avec en moyenne un TGV, un TER et un Transiliens sur trois, selon les prévisions de trafic publiées dimanche. Les syndicats comptent sur la "journée sans cheminots" pour maintenir la pression.

"Une journée très difficile." La direction de la SNCF a annoncé dimanche 13 mai que la journée de lundi verrait un "sursaut de mobilisation" dans la grève des cheminots et que, par conséquent, le trafic ferroviaire serait "très perturbé. Un TGV et un Transilien sur trois circuleront. Un TER sur trois sera également en service, ainsi qu'un train Intercités sur cinq.

En Île-de-France, le trafic sera également "très perturbé" sur toutes les lignes de RER (A, B, C, D et E) avec parfois moins d'un train sur trois. À l'international, deux trains sur cinq seront assurés en moyenne, sauf pour les Eurostar et Thalys (trafic quasi normal).

"Journée sans cheminots"

Pour "maintenir la pression" sur le gouvernement, engagé dans une réforme ferroviaire, les syndicats CGT cheminots, Unsa ferroviaire, SUD rail et CFDT cheminots ont appelé à une "Journée sans cheminots", lundi, dont l'objectif est "zéro train".

Selon la SNCF, il y a eu "des menaces d'exactions et de blocages de gares" qui pourraient "se traduire par l'occupation de voies, de locaux, de gares". "Si de telles exactions devaient avoir lieu, la SNCF fera preuve d'une grande fermeté", poursuit le communiqué.

Selon les régions, la circulation sera très contrastée. Pour les TGV, les lignes de l'axe atlantique (deux trains sur cinq), de l'axe nord ou sud-est (un train sur trois) seront particulièrement touchées. Même chose pour les trains Intercités, avec seulement un train sur six pour les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-St-Quentin-Maubeuge, ou Bordeaux-Marseille.

En Île-de-France, pour les lignes Transilien, et pour les lignes Intercités, la SNCF conseille aux voyageurs "de privilégier des itinéraires alternatifs ou de reporter leur voyage dans la mesure du possible".

Unis depuis le début de la contestation, les syndicats ont en outre décidé de lancer une consultation auprès des 147 000 salariés. Baptisée"vot'action", elle s'ouvre lundi à 10h et prendra fin le 21 mai à 10h, quelques jours avant l'examen de la réforme au Sénat.

La neuvième séquence de grève, débutée samedi soir, doit s'achever mardi à 7h55.

Avec AFP

Première publication : 13/05/2018