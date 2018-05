Foot européen : la Juve reçue 7 sur 7, le Real cartonne, Monaco double l’OL

La Juventus Turin s'est adjugée, dimanche soir à Rome, le titre de champion d'Italie, son septième consécutif. En France, la course pour les places en Ligue des champions reste ouverte entre Monaco, Lyon et Marseille.

• Ligue 1 : Monaco se replace, Lille et Strasbourg sauvés

Riche en rebondissements et spectaculaire, la 37e journée du championnat de France a été marquée par le sursaut des Monégasques, qui, grâce à leur courte victoire sur Saint-Étienne (1-0), ont repris la deuxième place du classement aux Lyonnais, défaits dans les ultimes minutes à Strasbourg (3-2). Les Alsaciens et les Lillois, tombeurs de Dijon à domicile (2-1), ont assuré leur maintien en Ligue 1. Troyes, Toulouse et Caen restent sous la menace d'une descente, et connaîtront leur sort lors de la dernière journée. En haut du tableau, l’OM, qui prépare sa finale de Ligue Europa, reste en embuscade à la quatrième place, après son nul à Guingamp (3-3).

• Serie A : la Juventus sacrée à Rome

Immortelle. La Juventus Turin a officiellement décroché dimanche un nouveau titre de champion d'Italie, le septième scudetto d'affilée et le 34e de son histoire, grâce à un match nul 0-0 sur la pelouse de la Roma, 3e, lors de la 37e journée. Alors qu'il ne reste qu'un match à jouer, les coéquipiers de Blaise Matuidi comptent quatre longueurs d'avance sur leur dauphin napolitain, qui s'est imposé 2-0 à Gênes contre la Sampdoria. La Lazio Rome (4e) n'est pas parvenue dimanche à s'imposer sur le terrain de Crotone (2-2) et devra donc en passer dimanche prochain par une "finale" pour la qualification en Ligue des Champions face à l'Inter Milan (5e).

• Premier League : Man City puissance 100, Chelsea en C3

Liverpool a affûté ses armes offensives avant la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 26 mai, en se qualifiant pour la prochaine C1 grâce à une nette victoire sur Brighton (4-0) lors de la 38e et dernière journée de Premier League. Les Reds de Mohamed Salah, encore buteur dimanche, ont également profité de la chute de Chelsea à Newcastle (3-0). Les Blues, pourtant champions en titre, se classent cinquièmes et se contenteront de la Ligue Europa l’année prochaine. L’ultime journée de la saison a été également marquée par la nouvelle victoire de Manchester City, la 32e de la saison, qui lui permet de passer la barre des 100 points. Un record.

• Liga : le Real et l’Atletico s’échauffent avant leurs finales européennes

Le Real a, lui aussi, sereinement préparé la finale de la C1, en étrillant samedi soir le Celta Vigo (6-0), à l’occasion de son dernier match de la saison dans son antre de Bernabeu. De son côté, l’Atletico d’Antoine Griezmann a assuré l’essentiel en s’imposant par la plus petite des marges à Getafe (0-1), lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat d'Espagne. Le champion barcelonais, privé de Lionel Messi, s’est lui incliné, pour la première fois de la saison, à Levante au terme d’un match riche en buts (5-4).

• Bundesliga : triste première pour Hambourg

Seule équipe allemande à avoir disputé toutes les saisons de Bundesliga depuis la création du championnat en 1963, le Hambourg SV, en perdition depuis quelques années, a été relégué en deuxième division samedi. Le club de la ville hanséatique termine 17e et avant-dernier au soir de la 34e et dernière journée. En haut du classement, le Bayern Munich, déjà sacré depuis avril, s'est sabordé à domicile contre Stuttgart 1-4. Les Bavarois, qui ont fêté leur titre avec des litres de bière, seront accompagnés l'an prochain en Ligue des champions de Schalke 04, Hoffenheim et Dortmund. Le Borussia fini 4e grâce à une meilleure différence de buts contre Leverkusen.

