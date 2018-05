Indonésie : attentat-suicide à Surabaya contre une base de police

Au lendemain d'une série d'attaques contre des églises de Surabaya, un nouvel attentat a frappé la deuxième ville d'Indonésie, lundi, visant cette fois-ci une base de la police.

Quatre kamikazes à moto se sont fait exploser, lundi 14 mai, près d'une base de la police à Surabaya, dans le sud-est de l'Indonésie, tuant au moins un agent, ont annoncé les autorités. La veille, la ville avait déjà été la cible d'une série d'attentats-suicides contre des églises.

Images de vidéosurveillance à l'appui, Frans Barung Mangera, porte-parole de la police de la province de Java Oriental, a raconté qu'un homme et une femme à moto s'étaient arrêtés au checkpoint de la base : "C'est à ce moment-là que l'explosion s'est produite."

"Quatre assaillants sur deux motocyclettes sont morts et leurs identités sont en train d'être vérifiées. Une fillette de huit ans qui était avec eux a survécu", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'attaque avait fait au moins 10 blessés. Plus tôt dans la journée, il avait fait état de deux kamikazes à moto.

>> À lire : Série d'attaques meurtrières contre des églises à Surabaya en Indonésie

La métropole de l'est de l'île de Java, deuxième ville d'Indonésie, a été le théâtre, dimanche, d'une des vagues d'attentats les plus meurtrières de ces dernières années dans l'archipel. Trois attentats-suicides ont été commis contre des églises par six membres d'une même famille, dont deux très jeunes filles de 9 et 12 ans, et revendiqués par le groupe jihadiste de l’organisation État islamique (EI). Ces attaques ont fait 14 morts et des dizaines de blessés, selon un dernier bilan.

L'archipel d'Asie du Sud-Est, pays musulman le plus peuplé du monde, est en état d'alerte. Le mouvement local Jamaah Ansharut Daulah est lié à de nombreuses attaques, dont l'un en janvier 2016 à Jakarta qui avait coûté la vie à quatre civils et quatre assaillants. Cette attaque avait été la première revendiquée en Asie du Sud-Est par l'EI.

Avec AFP

Première publication : 14/05/2018