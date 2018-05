Ivanka Trump, "la petite goule à son papa"

À la une de la presse, ce mardi 15 mai, la répression, hier, par l’armée israélienne, des manifestants participant la "marche du grand retour" à Gaza. Ils protestaient également contre l’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem, qui avait lieu au même moment. Un nouveau président pour la Catalogne. Et de très jolis maillots de bains.

A la Une de la presse, ce matin, la répression, par l’armée israélienne, des manifestations d’hier à Gaza. Le bilan est d’au moins 58 morts, côté palestinien.

Comme le manifestant qui fait la une d’Al Araby Al Jadeed, des milliers de Gazaouis ont afflué vers la clôture de séparation avec Israël - comme ils le font depuis le début de leur «marche du grand retour» entamée le 30 mars dernier. Une marche censée se conclure aujourd’hui-même, en ce jour de la «Nakba», la «catastrophe» - qui commémore l’exil des Palestiniens depuis la création de l’Etat hébreu. «La colère de la Nakba», titre le quotidien panarabe de Londres – qui rappelle que les Gazaouis manifestaient aussi pour protester contre l’inauguration, hier, de l’ambassade américaine à Jérusalem. «Une ambassade et un massacre», s’indigne Libération, avec la photo d’un très jeune garçon blessé à la frontière. «Comment sortir de cette spirale mortifère?», s’interroge Libé. «Quand on sait à quel point le conflit israélo-palestinien alimente la colère dans le monde, beaucoup auraient intérêt à se démener pour calmer la situation. Et offrir un minimum d’espoir aux Palestiniens», prévient le journal.

Pendant ce temps-là, le déménagement de l’ambassade américaine à Jérusalem était célébré en grande pompe. The Jerusalem Post montre les invités visionnant la vidéo enregistrée par Donald Trump pour l’occasion. Le président américain n’a pas fait le déplacement, mais a envoyé sa fille, Ivanka, et son gendre, Jared Kushner. «55 morts à Gaza, alors que les Etats-Unis ouvrent leur ambassade à Jérusalem», annonce le quotidien israélien, qui assure que Tsahal a frappé hier des «positions du Hamas», le groupe islamiste qui contrôle Gaza.

Entre les images de la répression des Gazaouis et celles de l’inauguration à Jérusalem, le contraste est saisissant - encore plus saisissant lorsqu’on les rapproche, comme The Guardian, qui montre d’un côté Ivanka Trump, en tailleur crème, inaugurant la nouvelle ambassade américaine au nom de son père et de l’autre, un manifestant blessé et évacué tant bien que mal à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Ce contraste a également été relevé par les dessinateurs de presse. Dans le dessin de Chapatte pour The New York Times, le couple Trump / Kushner avance, tout sourire, sur le tapis rouge déroulé par le Premier ministre israélien - un tapis qui laisse dans son sillage une mare de sang. Un décalage repéré aussi par le dessinateur Jack Ohman, pour The Sacramento Bee – qui montre Ivanka Trump en VRP vendant les morts de Gaza (une allusion à sa ligne de vêtements). Le dessinateur Morland pour The Times, l’imagine s’apprêtant, comme si de rien n’était, à couper le ruban inaugural – ou plutôt le cou d’une colombe de la paix, tenue de part et d’autre par son père et par Benyamin Nétanyahou. La fille de Donald Trump, dans la ligne de mire, enfin, du New York Daily News: «La petite goule à son papa» - «la petite suceuse de sang à son papa», titre le tabloïd new-yorkais, engagé depuis le début contre Donald Trump.

A la une également, l’élection, hier, du séparatiste Quim Torra à la présidence de la Catalogne. Cet éditeur de 55 ans, sans expérience politique, avait été désigné pour être candidat à sa succession par l’ex-président Carles Puigdemont, actuellement en liberté provisoire en Allemagne. A la une du journal catalan Ara, Torra promet qu’il gouvernera «pour tous les Catalans» et annonce avoir fait son «autocritique». Des propos volontairement rassurants de la part d’un militant séparatiste qui avait qualifié dans le passé de «charognards, vipères et hyènes», ceux qui ne défendent pas la culture et la langue catalane. D’après El Periodico, Torra a annoncé son intention de se rendre à Berlin pour y rencontrer Carles Puigdemont. Un déplacement pour « prêter allégeance » à l’ex-président de la Catalogne, selon El Pais, qui rapporte également que les services secrets allemands dénoncent «le soutien» de la Russie à l’indépendantisme catalan.

On ne se quitte pas là-dessus. Plus que quatre jours avant le mariage du prince Harry et Megahn Markle, et déjà, vous hésitez entre la tasse et le dé à coudre comme cadeau-souvenir. Qu’à cela ne tienne, le Huffington Post vous propose LE souvenir que vous allez chérir: le maillot de bain à l’effigie des chers tourtereaux, de quoi faire d’une pierre deux coups, puisque vous vous trouverez aussi équipés pour l’été. Les modèles vont du très petit au très grand, pour 40 euros, environ.

Par Hélène FRADE