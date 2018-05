Frotteur, démocrature et Darknet : les nouveaux mots (déprimants) du Petit Robert et du Larousse

Le Petit Larousse et le Petit Robert 2019 s'étoffent de quelque 150 nouveaux termes, représentatifs de nouvelles tendances. France 24 vous propose un petit panel pour passer pour une calure (personne très instruite) cet été.

La découverte de certains nouveaux mots dont le Larousse et Le Petit Robert nous ont cadeautés (fait cadeau) pour ce millésime 2019 a de quoi plomber le moral. Pour n’en citer que quelques-uns : l'expression violences faites aux femmes (la faute à Weinstein), frotteur (les hommes un peu trop collants avec les femmes dans les transports en commun se reconnaîtront), Brexit (merci l’actualité), mais aussi sans-abrisme, fiché S et revenant (il ne s’agit pas là de fantôme mais bien des jihadistes de retour de Syrie qui regagnent leur pays d’origine).

La politique nous offre aussi sa dose de déprime avec la démocrature (une démocratie dirigée de façon autoritaire), le dégagisme (rejet de la classe politique en place) de Jean-Luc Mélenchon et l'antisystème.

Le Robert dévoile les #MotsNouveaux de ses dictionnaires 2019 : https://t.co/1h7MdkpTZE

Voici, par thèmes, une sélection de nouveaux mots, sens et nouvelles expressions que ce millésime 2019 accueille…

⬇ à dérouler pic.twitter.com/XL2qIFbvCV Le Robert (@LeRobert_com) 14 mai 2018

Même Internet est dominé par des termes anxyogènes avec le Darknet (la face sombre d’Internet) qui fait aussi son entrée dans le dictionnaire, tout comme le rangonciel (logiciel malveillant) et l’antipathique rageux (plus connu sous le nom de troll).

Avouons-le, après avoir découvert cette floppée de nouveaux mots qui reflètent les maux de l'ére du temps - et qu'on n'a pas vraiment envie de liker (apprécier) - on ne pense plus qu’à une chose : mettre la main sur sa vapoteuse. D’autres préféreront compenser sur la nourriture et s’empiffrer de Bredeles (gâteaux alsaciens) ou de pavlova (gâteau meringué garni de crème chantilly et de fruits), accompagnés, pourquoi pas, d'un ristretto (café serré).

Sur le plan culinaire, les Otakau (passionnés de la culture japonaise) seront ravis de voir que le teriyaki (viande ou poisson grillé et mariné) ou le gomasio (condiment au sel marin et sésame grillé) ont aussi été sélectionnés. Les adeptes du flexitarisme (mode d'alimentation principalement végétarien mais incluant occasionnellement viande ou poisson) le seront sûrement moins…

Heureusement, les dictionnaires nous proposent aussi de nous boujouter (s’embrasser sur la joue), de nous poutouner (se claquer la bise) ou encore de nous douciner (câliner). Enfin une touche de douceur dans ce monde de brutes !

France 24 espère que ces quelques lignes vous auront permis de devenir une calure (personne très instruite). Schmutz (baiser) et à l’année prochaine !

Première publication : 17/05/2018