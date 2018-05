Un nouvel attentat déjoué en France, deux frères d'origine égyptienne arrêtés

Un nouvel attentat a été déjoué en France et deux frères d'origine égyptienne ont été arrêtés, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Les autorités françaises ont déjoué récemment un projet d'attentat de deux jeunes gens d'origine égyptienne, qui s'apprêtaient à frapper à l'explosif ou avec de la ricine, un poison mortel, a déclaré vendredi 18 mai le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

L'un des deux hommes a été mis en examen et écroué, l'autre a été remis en liberté, a indiqué l'AFP un peu plus tard dans la matinée, citant une source proche de l'enquête.

Cette annonce intervient près d'une semaine après l'attaque jihadiste au couteau à Paris qui a fait un mort et cinq blessés.

Invité de BFM TV, Gérard Collomb n'a précisé ni le lieu ni la date de l'interpellation, mais a déclaré que les suspects, deux frères, avaient été repérés sur les réseaux sociaux, en l'occurrence la messagerie sécurisée Telegram.

"Des tutoriels qui indiquaient comment construire des poisons"

"Il y avait deux jeunes gens d'origine égyptienne qui s'apprêtaient à commettre un attentat avec soit de l'explosif, soit à la ricine, ce poison très fort", a-t-il annoncé.

"Ils avaient des tutoriels qui indiquaient comment construire des poisons à base de ricine", a poursuivi le ministre.

"L'interpellation a eu lieu dans le XVIIIe arrondissement parisien", a confié à l'AFP une source proche de l'enquête, précisant qu'un des deux hommes "reconnai[ssai]t avoir voulu passer à l'acte". Selon cette source, l'arrestation a eu lieu vendredi 11 mai, à la veille de l'attaque au couteau menée à Paris par Khamzat Azimov, un jihadiste franco-russe qui a tué une personne et en a blessé cinq autres dans le quartier Opéra.

"On suit un certain nombre de personnes sur des réseaux. Ils se trouvent que eux étaient sur Telegram. Nous avons pu les déceler, déceler ce projet d'attentat, et nous avons pu les arrêter."

Fin mars, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé que 51 attentats avaient été déjoués depuis janvier 2015.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 18/05/2018