La Chine annonce avoir trouvé un accord commercial avec les États-Unis

Washington et Pékin ont annoncé dimanche avoir trouvé un accord permettant d'éviter une guerre commerciale et d'augmenter les droits de douane respectifs, a annoncé le vice-Premier ministre chinois qui conduisait les négociations pour son pays.

La hache de guerre est enterrée entre la Chine et les États-Unis : les deux pays ont décidé de renoncer à toute guerre commerciale et à l'augmentation des droits de douane annoncée par Donald Trump en mars, selon le vice-Premier ministre chinois Liu He, cité, dimanche 20 mai, par l'agence officielle Xinhua.

Cette annonce, faite après des négociations de haut niveau à Washington, intervient après des mois de tensions entre les deux puissances, le président américain Donald Trump fustigeant une relation commerciale déséquilibrée constituant un danger pour les États-Unis.

"Les deux parties sont parvenues à un consensus, ne s'engageront pas dans une guerre commerciale et n'augmenteront pas les droits de douane respectifs", a indiqué le vice-Premier ministre, qui a dirigé cette semaine à Washington la délégation chinoise chargée des négociations avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

Un peu plus tôt, Washington et Pékin avaient dans un communiqué commun fait état d'un "consensus" sur le fait de prendre des mesures pour réduire de manière significative le déficit des États-Unis sur les échanges de marchandises avec la Chine.

En revanche, le texte ne précisait pas si l'échéance de mardi 22 mai, concernant une possible entrée en vigueur de nouvelles mesures frappant pour 50 milliards de dollars de marchandises chinoises, était de facto suspendue.

Un accord "nécessaire"

Selon Liu He, la Chine et les États-Unis renforceront leur coopération commerciale dans les domaines de l'énergie, des produits agricoles, des soins médicaux, des produits de haute technologie et des finances.

Le vice-Premier ministre chinois a qualifié l'accord de "nécessité" tout un ajoutant : "Il faut en même temps tenir compte du fait que briser la glace ne peut se faire en un jour, que que résoudre les problèmes structurels sur les relations économiques et commerciales entre les deux pays prendra du temps."

Si les États-Unis et la Chine doivent faire face à de nouvelles difficultés dans le futur, "nous devrons les regarder calmement, maintenir le dialogue et les traiter correctement", a-t-il ajouté.

Avec AFP

Première publication : 20/05/2018