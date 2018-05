Ligue 1 : Monaco et Lyon en Ligue des champions, l'OM en Ligue Europa

La saison 2018/2019 de Ligue 1 a pris fin, samedi : Monaco et Lyon joueront la Ligue des Champions, Marseille, Rennes et Bordeaux la Ligue Europa. Metz et Troyes sont officiellement relégués en Ligue 2 tandis que Toulouse passera pas les barrages.

Le Paris-Saint-Germain a beau avoir été sacré champion dès le 15 avril, la fin de la saison 2018/2019 de Ligue 1, samedi 20 mai, a apporté son lot d’enseignements : ce sont finalement Monaco et Lyon, vainqueurs respectifs de Troyes (3-0) et Nice (3-2), qui complètent le podium et obtiennent leur billet pour la Ligue des champions, tandis que Marseille termine quatrième et jouera donc la Ligue Europa.

Rennes, arrivé 5e malgré son nul contre Montpellier (1-1), jouera aussi la C3, tandis que Bordeaux, 6e après avoir maltraité Metz (0-4), jouera le 3e tour préliminaire pour espérer se qualifier pour le tour principal de Ligue Europa.

Toulouse en barrage

Du côté des relégués, Troyes, 19e, accompagne Metz, lanterne rouge, en L2, tandis que Toulouse, 18e, jouera un barrage pour se maintenir dans l'élite face au vainqueur du duel entre l'AC Ajaccio et Le Havre, respectivement 3e et 4e de L2. Ce barrage aura lieu les 23 et 27 mai en matches aller-retour.

Lyon a assuré sa troisième place grâce à un triplé du Néerlandais Memphis Depay, tandis que Monaco a sécurisé sa position de dauphins par un doublé de Rony Lopes. Le PSG, déjà champion et assuré de jouer la C1, a confirmé sa fin de saison en roue libre en étant tenu en échec à Caen (0-0).

Première publication : 20/05/2018