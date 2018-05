Iran : la France propose que l'UE prenne en charge les pénalités américaines

Le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, a proposé dimanche que l'UE prenne en charge les éventuelles sanctions américaines visant des entreprises européennes du fait de leurs activités en Iran.

La France propose que le coût d'éventuelles sanctions financières imposées par les États-Unis à des entreprises européennes pour leur activité en Iran soit pris en charge par l'Union européenne (UE), a déclaré, dimanche 20 mai, le ministre français de l'Économie et des finances, Bruno Le Maire.

La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien ouvre en effet la voie à des sanctions à l'encontre d'entreprises européennes ayant des relations d'affaires avec l'Iran.

Bruno Le Maire avait déjà proposé la création d'un bureau européen de contrôle des actifs étrangers similaire à celui dont sont dotés les États-Unis ainsi que des dispositifs de financement indépendants des investissements européens à l'étranger.

Renforcer le règlement de 1996

"Est-ce que nous acceptons que les États-Unis soient le gendarme économique de la planète ? La réponse européenne doit être clairement non", a déclaré le ministre, invité du Grand Rendez-vous Europe 1-Les Échos-CNEWS.

La France fait ainsi des propositions pour renforcer la souveraineté économique européenne et protéger les entreprises européennes, a-t-il poursuivi. "Le renforcement du règlement de 1996 [protégeant les entreprises européennes de sanctions extraterritoriales, NDLR] (...) nous permettrait de prendre à notre charge l'éventuel prix des sanctions payées par les entreprises et qui pourrait être payé par l'UE", a-t-il ajouté. "Nous avons un budget européen à disposition qui doit nous permettre de protéger notre commerce et nos entreprises."

Avec Reuters

Première publication : 20/05/2018