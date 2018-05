Football : l'OL remporte la Ligue des champions féminine pour la cinquième fois

Victorieuses de Wolfsburg en finale de la Ligue des champions féminine de football (4-1, après prolongations), les joueuses de l'Olympique Lyonnais sont sacrées championnes d'Europe pour la 5e fois de leur histoire, la 3e d'affilée.

Déjà double tenant du titre, l'Olympique Lyonnais est devenu le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions féminine de football, en remportant jeudi face à Wolfsburg son 5e titre (2011, 2012, 2016, 2017, 2018), 4-1 après une prolongation spectaculaire, jeudi 24 mai, à Kiev.

RENVERSANT. FANTASTIQUE. HISTORIQUE. ⚡⚡⚡

Notre équipe remporte pour la 3ème fois consécutive la Women’s Champions League ! La #TeamOL s’est imposée 4 à 1 face grâce aux buts d’ @amandinehenry6, d'@ELS_9_FRANCE, d'@AdaStolsmo et de @cam10abily23 !

Bravo ! 😍😍😍 #UWCLFinal pic.twitter.com/ed5L0Aa9pk Olympique Lyonnais (@OL) 24 mai 2018

Les 14 237 spectateurs ont longtemps assisté à un match indécis et sans but dans le temps règlementaire. L'ouverture du score par la Danoise Pernille Harder (93e) pour Wolfsburg et l'exclusion de l'Allemande Alexandra Popp (95e) ont précipité le réveil des Lyonnaises, auteures de trois buts en quatre minutes, par Amandine Henry (98e), Eugénie Le Sommer (99e) et la Norvégienne Ada Hegerberg (102e). La future retraitée Camille Abily a ensuite éteint tout suspense (116e).

