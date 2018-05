Référendum sur l'avortement : l'Irlande divisée

Les Irlandais se prononcent vendredi par référendum sur la délicate question de la libéralisation de l'avortement. Cet acte y est interdit, hormis dans le cas extrême où la vie de la mère est en danger. Pour pouvoir légiférer, le gouvernement irlandais demande aux électeurs d'abroger le huitième amendement de la Constitution, introduit en 1983, qui offre la même protection légale à la mère et à l'enfant à naître.

L'Irlande est l'un des pays d'Europe où la législation est la plus restrictive. L'avortement est un acte criminel puni de 14 ans de prison. Il y a six ans, la mort d'une dentiste de 31 ans, après une fausse couche et dans des circonstances controversées, avait relancé un débat qui divise profondément l'opinion. Notre correspondant Hervé Amoric a suivi la campagne référendaire.

Une émission préparée par Patrick Lovett.

Par Hervé AMORIC , Enda O’LOONEY