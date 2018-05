Reportages : les grands enjeux de l'élection présidentielle colombienne

La Colombie organise sa première élection présidentielle depuis le fragile accord de paix signé avec les Farc en 2016. France 24 vous propose, tout au long de la journée, une série de reportages sur les grands enjeux du scrutin.

Trente-six millions d’électeurs s’apprêtent à se rendre aux urnes, dimanche 27 Mai en Colombie, pour une élection présidentielle cruciale pour l’avenir du pays. Le scrutin se tiendra sous haute sécurité : plus de 150 000 militaires ont été mobilisés pour l’échéance.

L'un des principaux enjeux du scrutin reste l'avenir de l'accord de paix signé avec l'ex rébellion armée des Farc en 2016, mais l'économie est aussi très présente dans les débats. La Colombie se trouve en effet à la tête des nations les plus inégalitaires du continent, après Haïti et le Honduras, et peine à se remettre d'un conflit qui a fait 8 millions de victimes, entre morts, disparus et déplacés.

Les équipes du bureau colombien de France 24 vous propose tout au long de la journée une série de reportages sur les grands enjeux de cette élection.

Les Farc hors-jeu du scrutin : aux élections législatives de mars 2018, l'ex rébellion armée n'a pas atteint les 0,5 % de voix nécessaires pour accroître sa représentation au delà des 10 sièges octroyés d'office par l'accord. Le reportage de Juan Pupiales :

La coca, une culture en pleine expansion : la Colombie, malgré la destruction de dizaines de milliers d'hectares de plantations de coca, reste toujours le premier producteur mondial de cocaïne. Le reportage de Tristan Ustyanowski :

Ciudad Bolívar, ville des oubliés : Cette ville, située dans la périphérie de la capitale Bogota, est l'une des plus pauvres du pays. Ici, les habitants ne croient plus en la capacité des différents candidats à la présidentielle à changer leur vie. L'abstention devrait être la grande gagnante du scrutin. Un reportage de Tatiana Suarez :

Avec Reuters

Première publication : 27/05/2018