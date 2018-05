Corée du Nord : Kim Jong-un insiste pour la tenue du sommet avec Donald Trump

Lors d'une rencontre surprise avec le président sud-coréen samedi, Kim Jong-un a réaffirmé sa volonté de rencontrer Donald Trump le 12 juin à Singapour, comme prévu initialement.

Le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a rencontré samedi 26 mai Kim Jong-un à la frontière entre les deux Corées, a déclaré que le dirigeant nord-coréen lui avait redit son engagement en faveur d'une dénucléarisation "complète" de la péninsule et de la tenue du sommet prévu avec Donald Trump.

Rencontre surprise

Lors d'une conférence de presse dimanche 27 Mai à Séoul, il a ajouté que Kim Jong-un et lui étaient convenus que ce sommet historique et sans précédent entre un président américain et un dirigeant nord-coréen devait se tenir avec succès. Moon a expliqué que Kim avait sollicité leur nouvelle rencontre, un mois après le sommet intercoréen du 27 avril, "sans aucune formalité" mais demandant qu'elle ne soit pas annoncée à l'avance, a-t-il précisé.

Le président sud-coréen, rentré à Séoul jeudi matin après s'être entretenu avec Trump à Washington, a dit avoir transmis au dirigeant nord-coréen la "ferme volonté" du président américain d'en finir avec la relation hostile entre Washington et Pyongyang.

S'exprimant au même moment à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré qu'il envisageait toujours la date du 12 juin pour son sommet avec Kim Jong-un. "Nous progressons très bien sur le sommet avec la Corée du Nord", a dit le président américain à la Maison blanche.

À Washington, la Maison blanche a annoncé samedi qu'une équipe de conseillers se rendrait comme prévu à Singapour d'ici la fin du week-end pour préparer ce possible sommet. Le secrétaire général-adjoint de la Maison blanche, Joseph Hagin, et la conseillère adjointe à la Sécurité nationale, Mira Ricardel, devraient faire partie de la délégation, selon des responsables américains qui ont requis l'anonymat.

Avec Reuters

Première publication : 27/05/2018