ABC arrête sa très populaire série "Roseanne" après un tweet raciste de sa star

La chaîne américaine ABC a annoncé mardi l'arrêt brutal de "Roseanne", la série la plus populaire des grandes chaînes américaines, tranchant dans le vif après un tweet raciste de la star du programme Roseanne Barr, soutien de Donald Trump et personnage controversé.

Tout est parti d'un message de Roseanne Barr posté dans la nuit de lundi à mardi. La comédienne de 65 ans s'en était prise à l'ancienne conseillère de Barack Obama, Valerie Jarrett: "les Frères musulmans et la Planète des singes ont eu un bébé: vj".

Quelques heures plus tard, Roseanne Barr supprimait ce tweet et écrivait: "Je m'excuse auprès de Valerie Jarrett et de tous les Américains. Je suis désolée d'avoir fait cette mauvaise plaisanterie sur sa politique et son apparence."

"J'aurais dû faire attention", a-t-elle poursuivi, annonçant son retrait de Twitter.

Mais ces excuses n'ont pas suffi à éteindre la polémique née de son message initial.

Dans une réaction postée sur Twitter, la présidente du divertissement chez ABC, Channing Dungey, qui est noire, a qualifié d'"odieux" et de "répugnant" le message de Roseanne Barr, connue pour son soutien à Donald Trump.

Le PDG de Disney lui-même, Bob Iger, qui ne poste quasiment jamais rien sur les réseaux sociaux, a retweeté mardi le message de Channing Dungey, ajoutant qu'il "n'y avait qu'une seule chose à faire, et c'était celle-là".

Deux heures avant la décision d'ABC, l'actrice et productrice à succès, Wanda Sykes, qui est noire, avait annoncé quitter la série. Elle avait contribué à l'écriture du scénario de cette dixième saison de "Roseanne", beaucoup plus ouverte sur les minorités que par le passé.

- Une personnalité sulfureuse -

Pour sa dixième saison, conclue le 22 mai, "Roseanne" a été la série la plus regardée de la saison 2017-18 sur les grandes chaînes américaines. Un petit miracle, quand la presque totalité des reprises ou "reboots" de séries anciennes se soldent par des échecs ou des audiences moyennes.

ABC avait annoncé avoir commandé une onzième saison, trois jours seulement après la diffusion du premier épisode de la dixième.

Le président des Etats-Unis avait lui-même appelé celle que tout le monde nomme simplement Roseanne pour la féliciter sur ses audiences après la diffusion du premier épisode de la dixième saison, plus de 20 ans après la fin de la neuvième.

Roseanne Barr est connue pour ses opinions conservatrices et a affiché, à plusieurs occasions, son soutien à Donald Trump.

Son compte Twitter est, de longue date, l'occasion pour elle d'afficher ses positions anti-avortement, anti-immigration, anti-démocrates, pro-israéliennes, souvent dans un langage fleuri et avec un goût pour les théories conspirationnistes.

"Vous pouvez sortir (la série) +Roseanne+ du racisme, mais vous ne pouvez pas sortir Roseanne (Barr) du racisme", a tweeté, en réaction, l'acteur américain Don Cheadle.

Plusieurs personnalités et anonymes avaient réclamé à la chaîne ABC (filiale du groupe Disney) le retrait de la série pour sanctionner les propos de sa créatrice, scénariste, productrice et actrice principale.

L'une des principales actrices de la série, Sara Gilbert, a assuré que le tweet "ne (reflétait) pas les opinions de notre équipe ou de toute personne associée à la série", se disant, à titre personnel, "déçue" par le message, "c'est le moins que l'on puisse dire".

Pour sa dixième saison, la série avait notamment été saluée pour sa propension à réunir, au sein d'une même famille, des républicains et des démocrates capables d'échanger sans se brouiller.

La série "Roseanne" (1988-1997) est considérée, aux Etats-Unis, comme l'une des plus marquantes des années 1980 et 1990.

Elle avait fait le choix de dépeindre une famille peinant à joindre les deux bouts, illustration d'une Amérique rarement montrée à la télévision.

Par Thomas URBAIN

