Le président de Catalogne forme un gouvernement sans prisonniers, ni exilés

Joaquim Torra a nommé mardi soir quatre nouveaux membres de son exécutif, afin de remplacer ceux nommés précédemment qui étaient en prison ou avaient fui la justice espagnole. Cette décision devrait débloquer la situation politique dans la région.

Quim Torra a finalement accepté de se plier aux exigences de Madrid. Le président de Catalogne a signé mardi 29 mai un nouveau décret de nomination pour former un gouvernement dans sa région. Exit donc Jordi Turull et Josep Rull, tous deux en détention préventive, ainsi que Toni Comín et Lluís Puig, actuellement en fuite en Belgique. Ils avaient été nommés par le président de Catalogne Quim Torra le 19 mai lors de la formation de son gouvernement.

Mais le gouvernement espagnol, qui gère l'administration régionale de la Catalogne depuis le 27 octobre 2017, avait qualifié ce gouvernement de "provocation". Ces anciens conseillers de l'ex-président Carles Puigdemont étaient poursuivis en lien avec le processus d'indépendance catalane illégale d'octobre 2017.

Désormais, plus aucune personnalité de l'exécutif catalan n'est poursuivie par la justice. Parmi les nouveaux ministres figurent Elsa Artadi au poste de porte-parole et conseillère de la présidence, Alba Vergés à la Santé, Damià Calvet prendra en charge les territoires et le développement durable et Laura Borràs est nommée à la Culture.

La formation de ce nouveau gouvernement autonome sans charges judiciaires devrait permettre à l'exécutif espagnol de cesser le contrôle sur les institutions catalanes, tel qu'établi par le Sénat espagnol.

Avec AFP

Première publication : 29/05/2018