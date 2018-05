Tirs de mortiers lancés depuis la bande de Gaza, Israël riposte

Plusieurs dizaines d'obus de mortier et de roquettes ont été tirés mardi depuis la bande de Gaza. Israël a riposté en menant des frappes aériennes contre au moins sept installations appartenant au Hamas ou au groupe Jihad islamique.

L'armée israélienne a annoncé, mardi 29 mai, avoir frappé plus de 35 cibles sur sept sites dans la bande de Gaza, en réaction aux tirs d'obus de mortier et de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne.

"Nous venons de mener un raid important frappant plus de 30 cibles militaires différentes qui appartiennent à des organisations terroristes", a indiqué le porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus, ajoutant que les frappes ont détruit un tunnel et différentes infrastructures militaires "appartenant au Hamas et au Jihad islamique".

Attaques les plus lourdes depuis 2014

Selon lui, cette attaque palestinienne et la riposte israélienne sont les plus importantes depuis la fin de la guerre en 2014. "Aucun pays au monde ne pourrait accepter de telles menaces contre sa population civile", a écrit sur Twitter Emmanuel Nahshon, un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.

Les tirs de 28 obus de mortier depuis la bande de Gaza n'ont été revendiqués par aucun groupe armé, mais l'armée israélienne les attribue au mouvement islamiste Hamas, qui dirige la bande de Gaza et son allié, le Jihad islamique. "Le contrôle (de la situation) est du ressort du Hamas", a affirmé le porte-parole de l'armée israélienne, alors que plus tôt dans la matinée, le Hamas accusait Israël d'être "entièrement responsable" de l'escalade en cours.

Trois Israéliens ont été blessés par des éclats, ont dit les services de secours.

Dimanche, après la découverte d'un engin explosif près de la "clôture de sécurité", trois combattants du Jihad islamique avaient été tués par des tirs de chars israéliens.

Israël arraisonne un bateau de protestataires palestiniens

Les tensions sont très fortes à la frontière entre l'enclave palestinienne et Israël. Depuis la fin mars, 116 Palestiniens ont été tués et des milliers d'autres blessés par des tirs à balles réelles lors de manifestations à la frontière pour réclamer le "droit au retour" des réfugiés palestiniens.

Par ailleurs, l'armée israélienne a pris mardi au large de la bande de Gaza le contrôle d'un bateau de protestataires palestiniens qui avait pris la mer pour dénoncer le blocus imposé à l'enclave, ont indiqué les organisateurs.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 29/05/2018