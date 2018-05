Vers une interdiction en Europe des produits plastiques à usage unique

L'Union européenne souhaite interdire les produits plastiques à usage unique et les remplacer par produits faits avec des matériaux plus durables et moins nocifs pour l'environnement.

La Commission européenne a proposé, lundi 28 mai, une série de mesures visant à bannir les produits plastiques à usage unique pour réduire les déchets marins.

L'Union européenne porte son attention sur dix produits en plastique à usage unique, comme les bâtonnets de coton-tige, les couverts, les assiettes ou les pailles, mais aussi sur les engins de pêche qui, collectivement, représentent 70 % des déchets marins en Europe.

Avec ces nouvelles règles, ces produits plastiques à usage unique seront bannis et remplacés par des matériaux plus durables et moins nocifs pour l'environnement.

Les États membres devront atteindre un objectif de collecte de 90 % pour les bouteilles en plastique à usage unique d'ici à 2025, en mettant en place, par exemple, des systèmes de consigne, peut-on lire dans un communiqué de la Commission.

"Traiter ce dossier en priorité"

"Les déchets plastiques constituent indéniablement un dossier de premier ordre. Les Européens doivent s'y attaquer de concert, car les déchets plastiques finissent dans l'air que nous respirons, dans notre sol, dans nos océans et dans nos aliments", a déclaré le vice-président de la Commission, Frans Timmermans.

Ces propositions vont être transmises au Parlement européen et au Conseil pour adoption. "La Commission exhortera les autres institutions à traiter ce dossier en priorité et à fournir des résultats concrets pour les Européens avant les élections de mai 2019", précise le communiqué.

Chaque année, huit millions de tonnes de plastique – bouteilles, emballages ou autres déchets – sont jetés dans l'océan, tuant la faune marine et affectant la chaîne alimentaire de l'homme, selon le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Avec Reuters

Première publication : 29/05/2018