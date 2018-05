Wall Street, perturbée par la situation en Europe, ouvre en baisse

NEW YORK (AFP) -

Wall Street, de retour d'un week-end prolongé, reculait nettement à l'ouverture mardi face aux incertitudes entourant la situation en Espagne et en Italie, les relations commerciales des Etats-Unis et les négociations avec la Corée du Nord: le Dow Jones perdait 0,80% et le Nasdaq 0,48%.

La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé vendredi, la chute des cours du pétrole et les incertitudes géopolitiques pesant sur l'humeur des courtiers: le Dow Jones avait lâché 0,24% tandis que le Nasdaq avait gagné 0,13%.

© 2018 AFP