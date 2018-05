Altice lance son offensive dans le sport avec la chaîne RMC Sport

PARIS (AFP) -

Les images exclusives de la Ligue des champions et l'esprit de la radio RMC : Altice compte sur ce cocktail pour attirer les fans de sport sur RMC Sport, son nouveau bouquet télévisé payant présenté mercredi.

Ce nouveau bouquet remplace l'offre SFR Sport lancée en 2016 autour des principales compétitions dont elle a les droits, soit les 343 matches de Ligue des champions et d'Europa League de football, et la Premier League anglaise.

RMC Sport 1 sera consacrée au football, RMC Sport 2 au basket, au rugby et à l'athlétisme, RMC Sport 3 à l'équitation et aux sports extrêmes et RMC Sport 4 aux sports de combat. La chaîne RMC Sport News, qui remplace BFM Sport, proposera de l'information sportive en continu, avec notamment les avant et après-matchs.

Au lendemain de l'annonce surprise de l'achat de la majorité des droits de la Ligue 1 par l'espagnol Mediapro (à partir de 2020), RMC Sport a affiché ses ambitions face à BeIN et Canal+ pour conquérir le coeur et le porte-monnaie des fans de sport.

Ce "premier gros projet d'Altice dans la télé payante" a vocation à être distribué par les opérateurs télécoms concurrents de SFR, avec qui des accords sont en négociation, selon Alain Weill, le patron d'Altice France, l'entité qui chapeaute SFR. "La chaîne sera incontournable avec la montée en puissance des clubs français", veut croire Alain Weill.

Le tarif de cette offre ne sera dévoilé que quelques jours avant son lancement en juillet. Mais la direction d'Altice sait déjà qu'il sera "plus élevé" que le prix actuel (5 euros par mois pour les abonnés à SFR et 15 euros pour les non-abonnés).

Le bouquet vise 1 million d'abonnés en 2019 et 3 millions d'abonnés à terme, soit presque autant que BeIN. Elle se donne "3 ou 4 ans pour être rentable", avec un budget d'environ 600 millions d'euros annuels pour sa programmation sportive.

Les commentateurs et experts de la "dream team" de RMC (Rolland Courbis, Frank Leboeuf, Jean-Michel Larqué, Brahim Asloum, entre autres) seront "lancés comme des frelons" sur les antennes des nouvelle chaînes, a assuré l'ancien rugbyman Vincent Moscato, dont l'émission à succès sur RMC (16-18H) passera désormais à la télévision.

Le groupe va s'appuyer sur ses chaînes en clair (BFMTV, BFM Paris) et sur les émissions de la radio RMC pour développer l'intérêt des téléspectateurs pour les compétitions diffusées par RMC Sport.

RMC Sport présentera sa première émission à l'occasion de l'ouverture de la saison de Premiere League, le 10 août, depuis les nouveaux locaux du groupe Altice dans le sud de Paris.

